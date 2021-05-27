Франсис КОКЛЕН: «Серия пенальти — всегда лотерея. Победитель получает все»

30-летний французский полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как «Манчестер Юнайтед». Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.

В конце концов победитель получает все. «Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас», — отметил Коклен.