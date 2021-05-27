ВИДЕО. Фиаско Де Хеа. Эпичная серия пенальти в финале Лиги Европы

Испанский «Вильярреал» выиграл первый европейский трофей в клубный истории, победив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти (1:1, пен – 11:10) в финальном матче Лиги Европы.
Послематчевая серия пенальти.
Видеообзор матча
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Источник — Sport.ua
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