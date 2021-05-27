Вильярреал выиграл первый евротрофей в истории, не считая 2 Кубка Интертото

Испанский «Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти

  • 27.05.2021 01:18
  • 478 просмотров
  • 1 комментарий
Вильярреал выиграл первый евротрофей в истории, не считая 2 Кубка Интертото
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский «Вильярреал» выиграл первый европейский трофей в клубный истории, победив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти (1:1, пен – 11:10) в финальном матче Лиги Европы.

Правда, у клуба есть две победы в малозначительном Кубке Интертото (2003, 2004).

Больше всего Лигу Европы выигрывала «Севилья» (6 раз). Причем трижды (2014, 2015, 2016) – под руководством Унаи Эмери, нынешнего наставника «Вильярреала», для которого это уже 4-й титул ЛЕ (плюс один финал был проигран с «Арсеналом» в 2019 году).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 27.05.2021 01:29
    -1
    На их месте скоро будет Великий Металлист
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