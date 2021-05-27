Зидан решил покинуть Реал немедленно

Специалист больше не хочет оставаться в мадридском клубе

  • 27.05.2021 01:11
  • 2136 просмотров
  • 3 комментария
Зидан решил покинуть Реал немедленно
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил немедленно покинуть мадридский клуб.

«Эксклюзив. Зинедин Зидан решил немедленно покинуть «Реал» Мадрид», — написал известный журналист Фабрицио Романо.

Зидан возглавлял Реал с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 «сливочные» завершили без трофеев.

Ранее сообщалось, что «Реал» возглавит экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 27.05.2021 01:24
    +6
    Прямо ночью? А до утра было не подождать?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 01:18
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    А. Конте на низком старте)))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 27.05.2021 01:14
    +1
    И Рамоса пусть заберёт из Реала тоже.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 27.05.2021 01:24
    +6
    Прямо ночью? А до утра было не подождать?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 01:18
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    А. Конте на низком старте)))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 27.05.2021 01:14
    +1
    И Рамоса пусть заберёт из Реала тоже.
    Ссылка
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