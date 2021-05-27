Зидан решил покинуть Реал немедленно

48-летний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил немедленно покинуть мадридский клуб.
«Эксклюзив. Зинедин Зидан решил немедленно покинуть «Реал» Мадрид», — написал известный журналист Фабрицио Романо.
Зидан возглавлял Реал с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 «сливочные» завершили без трофеев.
Ранее сообщалось, что «Реал» возглавит экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри.
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Источник — Twitter
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