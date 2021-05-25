Зидан покинет Реал на следующей неделе. Ему уже нашли замену

Команду возглавит Массимилиано Аллегри

  • 25.05.2021 20:34
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Зидан покинет Реал на следующей неделе. Ему уже нашли замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера «Реала». Официально о его уходе клуб объявит на следующей неделе.

«Реал» уже нашел замену Зидану. Команду возглавит экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри.

Ранее Аллегри отклонил предложение «Тоттенхэма». Тренер находится без работы с лета 2019 года.

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Источник — Twitter

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