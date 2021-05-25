Зидан покинет Реал на следующей неделе. Ему уже нашли замену

Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера «Реала». Официально о его уходе клуб объявит на следующей неделе.
«Реал» уже нашел замену Зидану. Команду возглавит экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри.
Ранее Аллегри отклонил предложение «Тоттенхэма». Тренер находится без работы с лета 2019 года.
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Источник — Twitter
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