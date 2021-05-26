Итальянская бригада. У Де Дзерби в Шахтере будет 8 помощников

Новый главный тренер донецкого клуба рассказал про тренерский штаб

  • 26.05.2021 23:47
  • 1357 просмотров
  • 13 комментариев
Итальянская бригада. У Де Дзерби в Шахтере будет 8 помощников
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, что в его тренерский штаб будет входить 8 человек из Италии:

«Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей.

И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре».

ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер хочет попасть в групповой раунд Лиги чемпионов»

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    joe777.
    online
      joe777., 27.05.2021 01:01
    0
    И двое нынешних, чернокожих игроков колорадов, будут с опохалами стоять у тренерской лавки. Интрига, кто это будет
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 00:43
    +3
    И ни одного крота под такой новостью про их клуб
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 27.05.2021 00:36
    0
    Появилась инфа, что колорады хотят Балотелли купить. Вот вам усиление придурки. Итальяшки с вас всё высосут, а толку ноль.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 27.05.2021 00:32
    0
    lenares85, 27.05.2021 00:03
    и им всем зп по ляму ? И так за свет 1,67 никак не нажрутся. Пусть он им со своей запраты платит
    1,68.
    Да будет свет, руда и уголёк !
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 27.05.2021 00:18
    +3
    Луччи и Баранка в штабе 100%
    Ссылка
    fan_007
    online
      fan_007, 27.05.2021 00:11
    +2
    Уважаемая администрация сайта. Буду благодарен если Вы объясните, за что мне вынесено предупреждение. Что в моем тексте некорректно или же не соответствует действительности? Нецензурные выражения отсутствуют, личные оскорбления также...
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 00:08
    +2
    lenares85, 27.05.2021 00:03
    и им всем зп по ляму ? И так за свет 1,67 никак не нажрутся. Пусть он им со своей запраты платит
    Забудь про 1,67... Будет куда ещё больше.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 27.05.2021 00:03
    +2
    и им всем зп по ляму ? И так за свет 1,67 никак не нажрутся. Пусть он им со своей запраты платит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:56
    +4
    avk2307, 26.05.2021 23:50
    Это даже круче португальского вектора?
    А Даша? Директор по футболу?
    А как они все будут функционировать без директора?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.05.2021 23:56
    +5
    А Лучано Лучи будет главным помощником...
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 26.05.2021 23:55
    +4
    итальяно коррупционе....
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 26.05.2021 23:50
    +3
    Это даже круче португальского вектора?
    А Даша? Директор по футболу?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 23:50
    +4
    Цирк на дроті
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.05.2021 23:56
    +5
    А Лучано Лучи будет главным помощником...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:56
    +4
    avk2307, 26.05.2021 23:50
    Это даже круче португальского вектора?
    А Даша? Директор по футболу?
    А как они все будут функционировать без директора?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 26.05.2021 23:55
    +4
    итальяно коррупционе....
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 23:50
    +4
    Цирк на дроті
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 00:43
    +3
    И ни одного крота под такой новостью про их клуб
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 27.05.2021 00:18
    +3
    Луччи и Баранка в штабе 100%
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 26.05.2021 23:50
    +3
    Это даже круче португальского вектора?
    А Даша? Директор по футболу?
    Ссылка
    fan_007
    online
      fan_007, 27.05.2021 00:11
    +2
    Уважаемая администрация сайта. Буду благодарен если Вы объясните, за что мне вынесено предупреждение. Что в моем тексте некорректно или же не соответствует действительности? Нецензурные выражения отсутствуют, личные оскорбления также...
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 00:08
    +2
    lenares85, 27.05.2021 00:03
    и им всем зп по ляму ? И так за свет 1,67 никак не нажрутся. Пусть он им со своей запраты платит
    Забудь про 1,67... Будет куда ещё больше.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 27.05.2021 00:03
    +2
    и им всем зп по ляму ? И так за свет 1,67 никак не нажрутся. Пусть он им со своей запраты платит
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 27.05.2021 01:01
    0
    И двое нынешних, чернокожих игроков колорадов, будут с опохалами стоять у тренерской лавки. Интрига, кто это будет
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 27.05.2021 00:36
    0
    Появилась инфа, что колорады хотят Балотелли купить. Вот вам усиление придурки. Итальяшки с вас всё высосут, а толку ноль.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 27.05.2021 00:32
    0
    lenares85, 27.05.2021 00:03
    и им всем зп по ляму ? И так за свет 1,67 никак не нажрутся. Пусть он им со своей запраты платит
    1,68.
    Да будет свет, руда и уголёк !
    Ссылка
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