Итальянская бригада. У Де Дзерби в Шахтере будет 8 помощников

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, что в его тренерский штаб будет входить 8 человек из Италии:

«Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей.

И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре».

ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер хочет попасть в групповой раунд Лиги чемпионов»