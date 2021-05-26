Итальянская бригада. У Де Дзерби в Шахтере будет 8 помощников

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, что в его тренерский штаб будет входить 8 человек из Италии:
«Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей.
И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре».
ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер хочет попасть в групповой раунд Лиги чемпионов»
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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А Даша? Директор по футболу?
А Даша? Директор по футболу?
А Даша? Директор по футболу?
Да будет свет, руда и уголёк !
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