ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер хочет попасть в групповой раунд Лиги чемпионов»

Новый главный тренер клуба рассказал о философии, своем штабе и трансферах

  • 26.05.2021 20:30
  • 3110 просмотров
  • 9 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер хочет попасть в групповой раунд Лиги чемпионов»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал первое большое интервью Shakhtar TV, в котором рассказал о философии, своем штабе, трансферах, старте сезона, игре и разговорах о футболе:

– Приветствуем в «Шахтере»! Мы знаем, что у вас было много предложений от разных клубов. Чем привлек проект «Шахтера»?

– Спасибо. Я считаю, что «Шахтер» – это топ-клуб. Потому что у руководства «Шахтера», которое вышло со мной на связь, были те же философия и идеи, что и у меня. Потому что в «Шахтере» много талантливых футболистов. И потому что я очень хотел тренировать за границей. Работать в Италии – это одно, но работа за рубежом дает рост моей карьере.

– Сергей Палкин говорил в интервью, что вы настолько увлечены футболом, что можете говорить о нем часами. Как проходили ваши переговоры с клубом?

– Сергей прав, потому что я мог бы говорить о футболе 24 часа в сутки. Я хотел бы общаться не только на итальянском, а улучшить свой уровень английского и также знать ваш язык.

– Как прошла ваша встреча с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым? Он вас удивил? Что говорил?

– Президенту тоже нравится говорить о футболе, и он очень много знает о футболе. В этом плане мы очень похожи. Впечатления у меня отличные, потому что я сразу понял его харизму. Это человек, который знает о футболе все в деталях. Очень сложно найти таких людей, и когда ты с ними встречаешься, сразу понимаешь, что это большая редкость.

– Предстоящий старт в квалификации Лиги чемпионов – что это для вас значит?

– До квалификации Лиги чемпионов есть Суперкубок, который для нас очень важен, а потом стартовый матч чемпионата Украины. Мы хотим начать хорошо, с победы. Затем, конечно, начнем думать о Лиге чемпионов, потому что хотим попасть в группу.

– Ваши впечатления от Киева и от инфраструктуры, где предстоит ежедневно работать, стадиона, где команда играет?

– Стадион очень красивый, мне очень понравился. Остальное – очень хорошо, но нужно улучшить уровень. Да, надо понимать, что это не наш город. Семь лет назад «Шахтер» переехал в Киев – нужно адаптироваться к ситуации. Моя цель – улучшить уровень футболистов и выигрывать трофеи, но также и помочь клубу повысить уровень, как и клуб будет повышать мой. Говоря об этом, я говорю обо всем: футболистах, инфраструктуре и уровне игры.

– Сколько матчей «Шахтера» вы успели посмотреть во время переговоров с клубом? Что можете сказать об уровне команды на данный момент?

– Я смотрел матчи, например, с «Реалом», «Ромой», «Интером». Но в тот момент я работал в «Сассуоло» и было сложно рассматривать другую команду. Конечно, я знаю всех футболистов «Шахтера», многие мне нравятся. У нас много талантов. Молодежь тоже очень интересная: они должны знать, что я верю в них. Уверен, вместе они станут еще более важными игроками.

– Возможно, мы сможем увидеть в составе футболистов, с которыми вы работали в Италии?

– Может быть. Посмотрим. Нужно посмотреть, на какие именно позиции нам нужны футболисты. Я не должен взять с собой игрока просто потому, что я с ним работал. Для меня самое главное, чтобы они подходили философии игры моей и «Шахтера», тогда почему бы и нет?

– В недавнем интервью вы сказали, что международный язык футбола универсален. Какие ваши любимые слова на этом языке? Возможно, атака, доминирование? Назовите три.

– Мяч. Если у нас есть владение мячом, то у соперника – нет. Смелость. Она всегда дает нам возможность добиваться результата и побеждать. Удовольствие, наше и болельщиков, когда мы смотрим футбол, ведь в конце концов футбол – это игра. У нас есть много талантливых футболистов. Я уверен, они сами хотят получать удовольствие от игры, и я хочу того же.

– В данный момент все футболисты «Шахтера» и болельщики с особым вниманием просматривают интервью с вами. Возможно, вы бы хотели сейчас послать им первый месседж?

– Я хочу просто передать мои чувства, что для меня большая честь быть тренером «Шахтера». Я уверен на сто процентов, что это правильное место. Считаю, что «Шахтер» – это легендарный европейский клуб. И я обещаю, что на сто процентов отдам все, что могу, со всем профессионализмом. Я уверен, что мы будем демонстрировать очень хорошую игру. Знаю, что, когда мы будем показывать свою игру, болельщики могут в нее влюбиться.

– Дарио Срна сказал, что в ваш тренерский штаб будет входить восемь человек. Кто они и чем будут заниматься?

– Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре.

– Впереди у команды летние сборы. Планируете ли вы просматривать много молодых игроков «Шахтера»? Будет ли у них шанс?

– Да. Я уже начал смотреть товарищеские матчи сборной Украины. Буду смотреть их с большим интересом. Андрей Шевченко сам играл в Италии, и в его штабе есть итальянцы – они тоже мои друзья.

– Возможно, выделите кого-то из игроков?

– Матвиенко, Корниенко, Судаков, Марлос, Степаненко, Трубин… Я знаю их очень хорошо. Но в сборной Украины не только наши футболисты, а еще и те, кто играет за границей. Коваленко и Малиновский выступают в Италии за «Аталанту». Они очень сильные и важные футболисты для сборной Украины.

– Также Дарио Срна говорил, что вы молоды, амбициозны и голодны. Что должен выиграть Де Дзерби, чтобы утолить голод?

– Я и мой тренерский штаб оставили итальянский чемпионат, очень важный чемпионат, Серию А. Мы приедем сюда без семей. Мы приедем сюда не отдыхать, а работать усердно. Выиграть – это конец пути. Но каждый день мы хотим работать усердно, чтобы этот путь был успешным. Это философия и наша, и клуба. Мы хотим удивлять всех болельщиков и весь футбол тем, как мы играем. Хотим, чтобы все получали удовольствие от матчей «Шахтера» – президент и болельщики. Мы уверены, что с помощью таланта можем это делать. И если в конце концов мы успеем сделать все это, то я уверен, что мы можем выигрывать титулы.

– Какой ваш самый нелюбимый вопрос, чтобы мы вам его больше не задавали?

– Когда даю интервью, я никогда не хочу знать заранее, какие вопросы будут задавать. Мне нечего скрывать. Я очень чистый человек, люблю свою работу, люблю футбол, знаю футбол. Поэтому я готов получить любые вопросы, какие хотите. Я готов отвечать на любые вопросы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 26.05.2021 22:00
    0
    В групповой этап ЛЧ пусть стараются . От этого только лучше Украине.
    Но вот , кто в УПЛ будет играть когда одни легионеры на контракте , я не понимаю.
    4 игрока не наберут на игру...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 21:37
    0
    Как это не нарезали на 1ООО мелких частей, а нормально выложили? о_О
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 21:34
    -1
    Yura Юрий, 26.05.2021 21:06
    странно , ранее выход из группы считался неудачей...а теперь желание хотя бы попасть туда...
    Кто-то там играет раз в пять позорных лет.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.05.2021 21:30
    +2
    Следующий сезон обещает быть интересным, запасюсь попкорном
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.05.2021 21:11
    +1
    Интересное интервью. Оптимизм хлещет через край.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:06
    +3
    странно , ранее выход из группы считался неудачей...а теперь желание хотя бы попасть туда...
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 26.05.2021 21:01
    +6
    Face Control, 26.05.2021 20:37
    Этого весь мир ждёт, в данный момент это самая главная задача. Теперь ждём новые толковые трансферы, давно пора, время пришло.
    Какой мир этого ждёт? Расиянский? Который вы на Донбасс позвали и разбежались как крысы?
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 26.05.2021 20:44
    0
    Хотеть не вредно - действуйте! Покажите свой класс если получиться. Ждем в группах. Это вам пожелания без срача который лишь вы умеете нести!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:37
    -8
    Этого весь мир ждёт, в данный момент это самая главная задача. Теперь ждём новые толковые трансферы, давно пора, время пришло.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 26.05.2021 21:01
    +6
    Face Control, 26.05.2021 20:37
    Этого весь мир ждёт, в данный момент это самая главная задача. Теперь ждём новые толковые трансферы, давно пора, время пришло.
    Какой мир этого ждёт? Расиянский? Который вы на Донбасс позвали и разбежались как крысы?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:06
    +3
    странно , ранее выход из группы считался неудачей...а теперь желание хотя бы попасть туда...
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.05.2021 21:30
    +2
    Следующий сезон обещает быть интересным, запасюсь попкорном
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.05.2021 21:11
    +1
    Интересное интервью. Оптимизм хлещет через край.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 26.05.2021 22:00
    0
    В групповой этап ЛЧ пусть стараются . От этого только лучше Украине.
    Но вот , кто в УПЛ будет играть когда одни легионеры на контракте , я не понимаю.
    4 игрока не наберут на игру...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 21:37
    0
    Как это не нарезали на 1ООО мелких частей, а нормально выложили? о_О
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 26.05.2021 20:44
    0
    Хотеть не вредно - действуйте! Покажите свой класс если получиться. Ждем в группах. Это вам пожелания без срача который лишь вы умеете нести!
    Ссылка
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