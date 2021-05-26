ФОТО. Михайличенко посетил матч молодежной сборной Украины

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко приступил к обязанностям на своем новом посту.



Накануне было объявлено, что экс-тренер киевского клуба стал вице-президентом УАФ.



В среду Михайличенко вместе с Олегом Протасовым и Анатолием Демьяненко смотрел за игрой молодежной сборной Украины против Азербайджана (0:1).