ФОТО. Михайличенко посетил матч молодежной сборной Украины

Новый вице-президент УАФ приступил к своим обязанностям

  • 26.05.2021 23:34
  • 458 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Михайличенко посетил матч молодежной сборной Украины
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко приступил к обязанностям на своем новом посту.
 
Накануне было объявлено, что экс-тренер киевского клуба стал вице-президентом УАФ.
 
В среду Михайличенко вместе с Олегом Протасовым и Анатолием Демьяненко смотрел за игрой молодежной сборной Украины против Азербайджана (0:1).

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Источник — Динамомания

(2 голоса)

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Комментарии
    fan_007
    online
      fan_007, 27.05.2021 00:13
    0
    Ну теперь дело пойдёт!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:58
    0
    avk2307, 26.05.2021 23:54
    Демьяненко он Анатолий. В остальном все правильно
    Скопировал только что не поглядев - исправили оперативно)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:57
    0
    avk2307, 26.05.2021 23:54
    Демьяненко он Анатолий. В остальном все правильно
    Можно просто Толик)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 26.05.2021 23:54
    0
    Alex86 1, 26.05.2021 23:50
    Вздор какой! Ясно же написано: Михайличенко посетил матч молодежной сборной Украины вместе с Олегом Протасовым и Александром Демьяненко смотрел за игрой." Посетил - смотрел. Основания для з/п готовы.
    Демьяненко он Анатолий. В остальном все правильно
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 26.05.2021 23:52
    +2
    И чего тут интересного? Бывшие недотренеры смотрели футбол и размышляли о тактических эксперементах???
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:50
    -1
    fedd1979, 26.05.2021 23:48
    Сага про те, як отримувати десятки тисяч долЯрів у місяць чи хоча б сотні тисяч гривень і нічого путнього не робити
    Вздор какой! Ясно же написано: Михайличенко посетил матч молодежной сборной Украины вместе с Олегом Протасовым и Александром Демьяненко смотрел за игрой." Посетил - смотрел. Основания для з/п готовы.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 26.05.2021 23:48
    +3
    Сага про те, як отримувати десятки тисяч долЯрів у місяць чи хоча б сотні тисяч гривень і нічого путнього не робити
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.05.2021 23:43
    +1
    два чоботи-пара з Ротанем
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 26.05.2021 23:48
    +3
    Сага про те, як отримувати десятки тисяч долЯрів у місяць чи хоча б сотні тисяч гривень і нічого путнього не робити
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 26.05.2021 23:52
    +2
    И чего тут интересного? Бывшие недотренеры смотрели футбол и размышляли о тактических эксперементах???
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.05.2021 23:43
    +1
    два чоботи-пара з Ротанем
    Ссылка
    fan_007
    online
      fan_007, 27.05.2021 00:13
    0
    Ну теперь дело пойдёт!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:58
    0
    avk2307, 26.05.2021 23:54
    Демьяненко он Анатолий. В остальном все правильно
    Скопировал только что не поглядев - исправили оперативно)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:57
    0
    avk2307, 26.05.2021 23:54
    Демьяненко он Анатолий. В остальном все правильно
    Можно просто Толик)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 26.05.2021 23:54
    0
    Alex86 1, 26.05.2021 23:50
    Вздор какой! Ясно же написано: Михайличенко посетил матч молодежной сборной Украины вместе с Олегом Протасовым и Александром Демьяненко смотрел за игрой." Посетил - смотрел. Основания для з/п готовы.
    Демьяненко он Анатолий. В остальном все правильно
    Ссылка
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