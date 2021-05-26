ФОТО. Михайличенко посетил матч молодежной сборной Украины

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко приступил к обязанностям на своем новом посту.
Накануне было объявлено, что экс-тренер киевского клуба стал вице-президентом УАФ.
В среду Михайличенко вместе с Олегом Протасовым и Анатолием Демьяненко смотрел за игрой молодежной сборной Украины против Азербайджана (0:1).
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Источник — Динамомания
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