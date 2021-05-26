ВИДЕО. На грани офсайда. Кавани сравнял счет для МЮ в финале Лиги Европы

В среду, 26 мая, проходит финал Лиги Европы, в котором играют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».
В начале второго тайма Кавани сравнял счет для «МЮ», четко сыграв на грани офсайда. VAR подтвердил правильное взятие ворот.
ГОЛ! 1:1. Эдинсон Кавани, 55 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.