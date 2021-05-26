ВИДЕО. На грани офсайда. Кавани сравнял счет для МЮ в финале Лиги Европы

«Вильярреал» потерял перевес в матче за трофей в польском Гданьске

  • 26.05.2021 23:25
  • 2007 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. На грани офсайда. Кавани сравнял счет для МЮ в финале Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 мая, проходит финал Лиги Европы, в котором играют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

В начале второго тайма Кавани сравнял счет для «МЮ», четко сыграв на грани офсайда. VAR подтвердил правильное взятие ворот.

ГОЛ! 1:1. Эдинсон Кавани, 55 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vazazh
    online
      vazazh, 27.05.2021 00:31
    0
    Конечно у меня нет ВАР, но по моему впечатлению - оба гола из того самого, что называют - на грани.
    Ссылка
    vazazh
    online
      vazazh, 27.05.2021 00:31
    0
    Конечно у меня нет ВАР, но по моему впечатлению - оба гола из того самого, что называют - на грани.
    Ссылка
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