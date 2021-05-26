РОНАЛДУ: «Горжусь, что 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итог уходящему сезону, в котором он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.



«У каждого гола своя история, каждый гол – результат командных усилий. Всегда!



Я горжусь тем, что стал первым игроком «Ювентуса» с 2008 года, выигравшим гонку бомбардиров в Серии А, горжусь тем, что забил свыше 100 мячей в этой прекрасной футболке, горжусь тем, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел!



Завтра мы начинаем новое приключение со сборной Португалии и отдадим все силы! Вперед, парни! Нам надо защитить титул чемпионов Европы!» – написал Роналду в инстаграме.