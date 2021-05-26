ОФИЦИАЛЬНО. Два защитника уходят из черниговской Десны

Максим Имереков и Павел Полегенько решили контракт не продлевать

  • 26.05.2021 22:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Два защитника уходят из черниговской Десны
© ФК Десна Чернигов. Максим Имереков

Первые кадровые изменения произошли в составе «Десны» из Чернигова по окончанию сезона 2020/21.

Защитники Максим Имереков и Павел Полегенько покидают команду. У обоих истекли сроки действия контракта, и по соглашению сторон решили его не продлевать.

Максим Имереков пришел в «Десну» в сентябре 2018 года, за это время провел 61 матч в составе черниговской команды и забил 4 гола.

Павел Полегенько в «Десне» с осени 2020 года, и за сезон успел сыграть в 10 матчах.

Отметим, что Павел Полегенько уже пополнил состав команды «Ингулец».

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Источник — ФК Десна

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