ОФИЦИАЛЬНО. Два защитника уходят из черниговской Десны

Первые кадровые изменения произошли в составе «Десны» из Чернигова по окончанию сезона 2020/21.
Защитники Максим Имереков и Павел Полегенько покидают команду. У обоих истекли сроки действия контракта, и по соглашению сторон решили его не продлевать.
Максим Имереков пришел в «Десну» в сентябре 2018 года, за это время провел 61 матч в составе черниговской команды и забил 4 гола.
Павел Полегенько в «Десне» с осени 2020 года, и за сезон успел сыграть в 10 матчах.
Отметим, что Павел Полегенько уже пополнил состав команды «Ингулец».
Источник — ФК Десна
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