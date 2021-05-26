Юрий ВИРТ: «Многие не верили, что Верес выйдет в УПЛ»

Главный тренер ровенского клуба – о повышении в классе

  • 26.05.2021 22:38
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Юрий ВИРТ: «Многие не верили, что Верес выйдет в УПЛ»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт о выходе команды в УПЛ. 
 
«Клубное руководство поставило перед командой цель: за три сезона пробиться в элитный дивизион. Нам эта вершина покорилась за два года, и сейчас все мы переживаем неимоверные эмоции.
 
Если откровенно, то хватало и пессимистов, которые не верили, что «Верес», дебютант Первой лиги, сумеет сразу открыть дверь в класс сильнейших. Однако «Верес», захватив лидерство после первых туров, на мой взгляд, заслужил право играть в чемпионате УПЛ. С этим успехом хочу поздравить подопечных, клубное руководство и болельщиков, их поддержку мы всегда чувствовали.
 
Однако сейчас главное не останавливаться на достигнутом, а постараться обязательно занять первое место», – сказал Вирт.
 
Ровенчане стали недосягаемы для конкурентов после поражения «Агробизнеса».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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