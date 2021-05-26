Илья МАРЧЕНКО: «В квалификации для меня сложилась неплохая сетка»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал выход в финал квалификации Ролан Гаррос.



«Я побаивался, но с первых минут стало ясно, как играть. Так получилось, что он хуже играл в розыгрышах, чем я. Я поднимал мяч выше, менял ритм, получилось, что я играл в грунтовый теннис, а он – больше в хардовый. Единственное, что он намного лучше сегодня делал, так это подавал. По-моему, только один раз на брейкпоинте он подал вторым мячом. Выглядело так, будто это я не могу сделать брейк, а на самом деле у меня просто было не так много шансов зацепиться. Условия были по игре более комфортными. Ветер был, но намного меньше, чем в первой игре. Холодно было, особенно утром. Но мне показалось, что и корт был побыстрее, чем в прошлом матче, но это может быть просто моё субъективное мнение.



С соперником по финалу мы играли в прошлом году в Гамбурге. Там меня беспокоило колено и я не был в такой форме, как сейчас. Это неплохая сетка для меня, потому что ван де Зандшульп тоже не грунтовик. Он отыграл примерно так же, как и я. Посмотрим, как сложится. Знаю, что он хорошо подает, старается играть активно. Может, Андрей Кузнецов, его тренер, который был и моим тренером, мне подскажут что-то интересное (Кузнецов выиграл у ван де Зандшульпа месяц назад в Барселоне)», – сказал Марченко.