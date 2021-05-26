ФОТО. Стаховский трогательно попрощался с Ролан Гаррос

Украинский теннисист Сергей Стаховский трогательно попрощался с Открытым чемпионатом Франции по теннису.

«Мне не грустно, что это прошло, я счастлив, что это произошло!

Соревноваться на этом фантастическом турнире на протяжении 15 лет было настоящей привилегией.

Со мной никогда не было просто, поэтому я пользуюсь этим моментом, чтобы поблагодарить всех людей, которые усердно трудятся, чтобы удовлетворить потребности игроков в течение нескольких недель турнира. Я был суров, но никогда не был несправедливым. Я боролась с душой на покрытии, которое я люблю меньше всех. Это был взрывной Ролан Гаррос. Я буду беречь воспоминания. Спасибо», – написал Сергей в инстаграме.

В этом году украинец дошел до полуфинала квалификации. Лучший результат на Ролан Гаррос Стаховский установил в 2011 году (третий круг основы).