ФОТО. Стаховский трогательно попрощался с Ролан Гаррос

Скорее всего, Сергей больше не сыграет в Париже

  • 26.05.2021 21:29
  • 1061 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Стаховский трогательно попрощался с Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский трогательно попрощался с Открытым чемпионатом Франции по теннису.

«Мне не грустно, что это прошло, я счастлив, что это произошло!

Соревноваться на этом фантастическом турнире на протяжении 15 лет было настоящей привилегией.

Со мной никогда не было просто, поэтому я пользуюсь этим моментом, чтобы поблагодарить всех людей, которые усердно трудятся, чтобы удовлетворить потребности игроков в течение нескольких недель турнира. Я был суров, но никогда не был несправедливым. Я боролась с душой на покрытии, которое я люблю меньше всех. Это был взрывной Ролан Гаррос. Я буду беречь воспоминания. Спасибо», – написал Сергей в инстаграме.

В этом году украинец дошел до полуфинала квалификации. Лучший результат на Ролан Гаррос Стаховский установил в 2011 году (третий круг основы).

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Andy Chak
      Andy Chak, 26.05.2021 21:46
    +2
    Сергій, ти достойний гравець і справжній Українець!!! Успіху в подальшому, друже!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.05.2021 21:45
    +2
    Приємно коли людина залишається людиною..Хай щастить.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.05.2021 21:46
    +2
    Сергій, ти достойний гравець і справжній Українець!!! Успіху в подальшому, друже!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.05.2021 21:45
    +2
    Приємно коли людина залишається людиною..Хай щастить.
    Ссылка
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