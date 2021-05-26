Цуренко снялась с квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) снялась с квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
Украинка прошла первый круг, но в полуфинале отбора она участвовать не будет. Причина снятия – травма локтя.
Из-за этой же травмы Леся дважды подряд снималась с US Open, а также с менее значимых турниров.
Полька Магдалена Фрех (№153 WTA) проходит дальше без борьбы.
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Источник — Sport.ua
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