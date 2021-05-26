Цуренко снялась с квалификации Ролан Гаррос

Снова плохие новости для Леси

  • 26.05.2021 20:05
  • 1181 просмотр
  • 3 комментария
Цуренко снялась с квалификации Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) снялась с квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Украинка прошла первый круг, но в полуфинале отбора она участвовать не будет. Причина снятия – травма локтя.

Из-за этой же травмы Леся дважды подряд снималась с US Open, а также с менее значимых турниров.
 
Полька Магдалена Фрех (№153 WTA) проходит дальше без борьбы.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Aleks
    online
      Aleks , 26.05.2021 20:32
    0
    Почему-то я надивился, Леся похожа на Долгополова, такая же хрупкая. Вчера должна была выиграть игру в двух сетах, и на сегодня сил хватило, а так пришлось сегодня сниматься.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 26.05.2021 20:32
    +2
    Хай пробачить мене Леся, але мабуть пора завершувати. Нажаль я не пам'ятаю коли в остання вона не знімалась через травми.
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    Elis
    online
      Elis, 26.05.2021 20:18
    +3
    Та лікоть, мабуть. Бідна Леся ((
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 26.05.2021 20:18
    +3
    Та лікоть, мабуть. Бідна Леся ((
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 26.05.2021 20:32
    +2
    Хай пробачить мене Леся, але мабуть пора завершувати. Нажаль я не пам'ятаю коли в остання вона не знімалась через травми.
    Ссылка
    Aleks
    online
      Aleks , 26.05.2021 20:32
    0
    Почему-то я надивился, Леся похожа на Долгополова, такая же хрупкая. Вчера должна была выиграть игру в двух сетах, и на сегодня сил хватило, а так пришлось сегодня сниматься.
    Ссылка
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