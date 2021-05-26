Даниил СИКАН: «Сборная не готова, не понимаем до конца в плане тактики»

Форвард сборной Украины U-21 Даниил Сикан прокомментировал поражение 0:1 от Азербайджана U-21 в матче мемориала Лобановского.

«Не готовы еще, никто из нашей команды. Два дня назад собрались, ничего не понимаем до конца в плане тактики, ничего не могли показать. Нельзя сказать, что полностью провалились. Тоже показывали футбол, хотели забить. Думаю, результат еще придет».

«Мы два дня только собрались, я после отпуска. Могу сказать, что мы не готовы. В следующем матче с Узбекистаном нужно показывать результат, показывать, что мы сборная», - сказал Сикан.