Даниил СИКАН: «Сборная не готова, не понимаем до конца в плане тактики»

Форвард разочарован поражением

  • 26.05.2021 20:03
  • 884 просмотра
  • 1 комментарий
Даниил СИКАН: «Сборная не готова, не понимаем до конца в плане тактики»
© uaf.ua

Форвард сборной Украины U-21 Даниил Сикан прокомментировал поражение 0:1 от Азербайджана U-21 в матче мемориала Лобановского.

«Не готовы еще, никто из нашей команды. Два дня назад собрались, ничего не понимаем до конца в плане тактики, ничего не могли показать. Нельзя сказать, что полностью провалились. Тоже показывали футбол, хотели забить. Думаю, результат еще придет».

«Мы два дня только собрались, я после отпуска. Могу сказать, что мы не готовы. В следующем матче с Узбекистаном нужно показывать результат, показывать, что мы сборная», - сказал Сикан.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 26.05.2021 20:27
    -2
    Бревно как и Коваленко
    Ссылка
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