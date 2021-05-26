Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В Италии все знают Шахтер как легендарный клуб»

Новый наставник донецкой команды признался, что в Италии тоже следят за украинским футболом

  • 26.05.2021 19:25
  • 1161 просмотр
  • 21 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В Италии все знают Шахтер как легендарный клуб»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, насколько хорошо осведомлены итальянцы об украинском футболе.
 
«И до Малиновского мы знали украинских футболистов, а также такой клуб, как «Шахтер». Мы прекрасно знаем Андрея Шевченко и, возможно я удивлю вас, но в Италии мы любим смотреть не только Бундеслигу или АПЛ, но и другие европейские чемпионаты.
 
И «Шахтер» всегда был известен как клуб, который демонстрировал талантливых футболистов. В Италии все знают «Шахтер» как легендарный клуб», – сказал Де Дзерби.

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Источник — BurBuzz

(7 голосов)

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Комментарии
    Fitness063
    online
      Fitness063, 26.05.2021 20:25
    +5
    bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    Позорище крот беженец не знает биографию известных игроков Шахтаря емае
    Ссылка
    Oakwood31
      Oakwood31, 26.05.2021 20:25
    +4
    там йому методички вручили, по яких через 3-4 місяці він скаже, що завжди мріяв відвідати Донецьк
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 26.05.2021 20:24
    -7
    Ну а так не секрет, что Шахтер самый известный, популярный и знаковый украинский клуб в мире, благодаря своим достижениям. Врагам посоветую тушится. Да, реальность с вашей пропагандой не совпадает.
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    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:24
    -6
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 20:21
    Вижу у дырнамовцев знатно горит пердачок))) Они в шоке от того что Шахтёр в Европе имеет такой авторитет. Хотелось бы и им, но их все забыли, так как Динамо появляется в ЛЧ только когда рак на горе свистит. А Шахтёр - постоянный участник ЛЧ и победитель Кубка УЕФА. Поэтому и авторитет такой.
    У них горит уже второй день и это не может не радовать, а ведь это только начало, ещё трансферов игроков не было.
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    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 26.05.2021 20:22
    -3
    bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    Вообще-то Ателькин, царствие небесное, играл в Италии.
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    Savchuk
      Savchuk, 26.05.2021 20:22
    +3
    Де Дзербі рік назад знав про Шахтар стільки, скільки ми про Де Дзербі
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 20:21
    -4
    Вижу у дырнамовцев знатно горит пердачок))) Они в шоке от того что Шахтёр в Европе имеет такой авторитет. Хотелось бы и им, но их все забыли, так как Динамо появляется в ЛЧ только когда рак на горе свистит. А Шахтёр - постоянный участник ЛЧ и победитель Кубка УЕФА. Поэтому и авторитет такой.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:18
    -4
    DKTheBest2, 26.05.2021 20:16
    Де Дзербі:" Скільки себе пам'ятаю, завжди вболівав за легендарний клуб "Шахтар" Київ"
    😂😂😂
    Ну не за автобусников же кипрских.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.05.2021 20:16
    +2
    Де Дзербі:" Скільки себе пам'ятаю, завжди вболівав за легендарний клуб "Шахтар" Київ"
    😂😂😂
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:11
    -5
    Это приятно и очевидно, не зря именно Шахтёр лучший и главный футбольный клуб в восточной Европе.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.05.2021 19:59
    +2
    bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    Ателькин как раз играл в Италии, поучи историю свое клуба, "болельщик"...
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 26.05.2021 19:52
    +4
    Знатно лизнул
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 26.05.2021 19:52
    +2
    Да уж... Как из сказки про Федота-стрельца.
    ...
    Утром мажу бутерброд
    В голове мысля ползет:
    Как Шахтер там без меня
    Без угля и без огня...
    И икра не лезет в горло
    И компот не льется в рот!
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 26.05.2021 19:49
    +4
    Во лижет. Хоть не залижи до дыр
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 26.05.2021 19:46
    -2
    Ох и нас..ует
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 26.05.2021 19:46
    +6
    bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    а в Лечче? кто играл?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.05.2021 19:43
    +1
    Что бы стать легендарным клубом,нужно хотя бы раз пять выиграть лигу чемпионов,Шахтёру до легендарного клуба как раком до Парижа
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 19:41
    +6
    Та че уж там, сказал бы шо с детства за шахту
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 19:38
    -2
    Ну це відомо, так. Адже Шахтар вигравав в ЛЧ від багатьох італійських команд: Наполі, Роми, Аталанти. Грав в нічию з Інтером та Ювентусом на виїзді. Тому й не дивно, що таке ставлення.
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    -8
    VAD, 26.05.2021 19:33
    Шо ж он не нащвал ни одного украинского футболиста шахтера? Шо ж он Шевченко упоминает а не Ателькина
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 26.05.2021 19:46
    +6
    bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    а в Лечче? кто играл?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 19:41
    +6
    Та че уж там, сказал бы шо с детства за шахту
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 26.05.2021 20:25
    +5
    bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    Позорище крот беженец не знает биографию известных игроков Шахтаря емае
    Ссылка
    Oakwood31
      Oakwood31, 26.05.2021 20:25
    +4
    там йому методички вручили, по яких через 3-4 місяці він скаже, що завжди мріяв відвідати Донецьк
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 26.05.2021 19:52
    +4
    Знатно лизнул
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 26.05.2021 19:49
    +4
    Во лижет. Хоть не залижи до дыр
    Ссылка
    Savchuk
      Savchuk, 26.05.2021 20:22
    +3
    Де Дзербі рік назад знав про Шахтар стільки, скільки ми про Де Дзербі
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.05.2021 20:16
    +2
    Де Дзербі:" Скільки себе пам'ятаю, завжди вболівав за легендарний клуб "Шахтар" Київ"
    😂😂😂
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.05.2021 19:59
    +2
    bulba sumkin, 26.05.2021 19:37
    Может быть по тому что Ателькин в Италии не играл?) Или у дерьнамовцев совсем так тяжело с логикой?))
    Ателькин как раз играл в Италии, поучи историю свое клуба, "болельщик"...
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 26.05.2021 19:52
    +2
    Да уж... Как из сказки про Федота-стрельца.
    ...
    Утром мажу бутерброд
    В голове мысля ползет:
    Как Шахтер там без меня
    Без угля и без огня...
    И икра не лезет в горло
    И компот не льется в рот!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.05.2021 19:43
    +1
    Что бы стать легендарным клубом,нужно хотя бы раз пять выиграть лигу чемпионов,Шахтёру до легендарного клуба как раком до Парижа
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.05.2021 19:33
    0
    Шо ж он не нащвал ни одного украинского футболиста шахтера? Шо ж он Шевченко упоминает а не Ателькина
    Ссылка
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