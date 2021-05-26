Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В Италии все знают Шахтер как легендарный клуб»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, насколько хорошо осведомлены итальянцы об украинском футболе.



«И до Малиновского мы знали украинских футболистов, а также такой клуб, как «Шахтер». Мы прекрасно знаем Андрея Шевченко и, возможно я удивлю вас, но в Италии мы любим смотреть не только Бундеслигу или АПЛ, но и другие европейские чемпионаты.



И «Шахтер» всегда был известен как клуб, который демонстрировал талантливых футболистов. В Италии все знают «Шахтер» как легендарный клуб», – сказал Де Дзерби.

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