Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Решил покинуть Сассуоло после первого звонка с Шахтера»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, как проходили переговоры с донецким клубом.

«Очень хорошие ощущения. Я очень рад быть здесь. Рад, что стал тренером «Шахтера». Для меня это большая честь. Хоть я и очень скромный как человек, хочу Вас заверить, что могу дать «Шахтеру» многое. И уверен, что мы можем побеждать вместе.

Я могу дать все, что могу - всего себя. Со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Я уверен, что смогу передать всю философию игры. А она очень похожа на философию «Шахтера». И я думаю, это ответ на вопрос «почему «Шахтер» выбрал меня, а я выбрал «Шахтер».

Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. И я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты - это то, что мне нужно. У меня очень много энтузиазма и ощущение счастья и ощущение того, что вместе мы можем достичь значительных результатов.

Мне не нужны были советы. Я и так знал, что в Европе все знают, что «Шахтер» - это топ-клуб. Здесь все люди работают серьезно. Есть много хороших футболистов, талантливых. И поэтому, когда я получил первый звонок отсюда, я уже тогда твердо решил покинуть Сассуоло. Хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца. Потому что у меня были прекрасные отношения с руководством и игроками Сассуоло. Но когда я понял, что там достиг максимума, у меня не было сомнений, что следующим шагом должно быть именно «Шахтер», - сказал Де Дзерби.