Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Решил покинуть Сассуоло после первого звонка с Шахтера»

Новоиспеченный наставник «горняков» рассказал эксклюзивные подробности переговоров

  • 26.05.2021 13:10
  • 2661 просмотр
  • 15 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Решил покинуть Сассуоло после первого звонка с Шахтера»
© Футбол 1/2/3. Роберто Де Дзерби

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, как проходили переговоры с донецким клубом.

«Очень хорошие ощущения. Я очень рад быть здесь. Рад, что стал тренером «Шахтера». Для меня это большая честь. Хоть я и очень скромный как человек, хочу Вас заверить, что могу дать «Шахтеру» многое. И уверен, что мы можем побеждать вместе.

Я могу дать все, что могу - всего себя. Со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Я уверен, что смогу передать всю философию игры. А она очень похожа на философию «Шахтера». И я думаю, это ответ на вопрос «почему «Шахтер» выбрал меня, а я выбрал «Шахтер».

Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. И я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты - это то, что мне нужно. У меня очень много энтузиазма и ощущение счастья и ощущение того, что вместе мы можем достичь значительных результатов.

Мне не нужны были советы. Я и так знал, что в Европе все знают, что «Шахтер» - это топ-клуб. Здесь все люди работают серьезно. Есть много хороших футболистов, талантливых. И поэтому, когда я получил первый звонок отсюда, я уже тогда твердо решил покинуть Сассуоло. Хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца. Потому что у меня были прекрасные отношения с руководством и игроками Сассуоло. Но когда я понял, что там достиг максимума, у меня не было сомнений, что следующим шагом должно быть именно «Шахтер», - сказал Де Дзерби.

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Источник — BurBuzz

(13 голосов)

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Комментарии
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 26.05.2021 13:57
    -1
    Ждем трансфер в Шахту старых пертунов Месси и Кристину
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 26.05.2021 13:55
    0
    так а чо за трансферы будут еще??? в новостях говорили за 35 лямов игрока берут или как??? и еще там каких то???
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 26.05.2021 13:49
    -2
    Павел СН, 26.05.2021 13:34
    без помощи продажных суддей шлюхатеру даже серебро не светит в след.чемпе УПЛ
    помощь судей - это по вашей части, дырявое отродье. Борзые же вы стали после -23, когда были в одной игре от 3 места, отсутвия ЛЧ, трансферов, нашего Луческу, всех побед
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 13:47
    -2
    bulba sumkin, 26.05.2021 13:37
    😂😂😂 убогие, вы раз в 5 летку чемпионство оформили, но и дальше про Шахтер скулите)) Если бы не судьи, вы бы в прошлом году фиг бы на втором месте были, тянули эту офшорную помойку как могли, так что чья бы корова мычала, но уж точно не шубная))
    А ну поділи 30 на 16
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 13:47
    0
    bulba sumkin, 26.05.2021 13:38
    От того что вы уже второй день ветки Шахтера засираете)) Комплексы, они такие))🤷🏻‍♂️
    Так блядь просто більше ні про що не пишуть, та й хочеться в конкуренти мати хорошу команду, а не сброд мавп
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 13:39
    0
    А почему комменты жекидауна почистили? Уже даже админы поняли что он мудак?)
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 13:38
    0
    APL, 26.05.2021 13:36
    Від чого, кротятко? У вас проблема не в тренерів (Каштру для УПЛ норм був), вам потрібно пів команди міняти
    От того что вы уже второй день ветки Шахтера засираете)) Комплексы, они такие))🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 13:37
    -1
    Павел СН, 26.05.2021 13:34
    без помощи продажных суддей шлюхатеру даже серебро не светит в след.чемпе УПЛ
    😂😂😂 убогие, вы раз в 5 летку чемпионство оформили, но и дальше про Шахтер скулите)) Если бы не судьи, вы бы в прошлом году фиг бы на втором месте были, тянули эту офшорную помойку как могли, так что чья бы корова мычала, но уж точно не шубная))
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 13:36
    -1
    bulba sumkin, 26.05.2021 13:31
    Смешно смотреть как горит у дырнамовцев уже второй день)
    Від чого, кротятко? У вас проблема не в тренерів (Каштру для УПЛ норм був), вам потрібно пів команди міняти
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.05.2021 13:34
    -2
    bulba sumkin, 26.05.2021 13:31
    Смешно смотреть как горит у дырнамовцев уже второй день)
    без помощи продажных суддей шлюхатеру даже серебро не светит в след.чемпе УПЛ
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 26.05.2021 13:34
    -2
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 13:31
    -2
    Смешно смотреть как горит у дырнамовцев уже второй день)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 13:25
    -1
    APL, 26.05.2021 13:23
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 13:23
    +4
    Alex86 1, 26.05.2021 13:20
    - Pronto?
    - 4 млн
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 13:20
    +11
    - Pronto?
    - 4 млн
    - выезжаю
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 13:20
    +11
    - Pronto?
    - 4 млн
    - выезжаю
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 13:23
    +4
    Alex86 1, 26.05.2021 13:20
    - Pronto?
    - 4 млн
    - выезжаю
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 26.05.2021 13:55
    0
    так а чо за трансферы будут еще??? в новостях говорили за 35 лямов игрока берут или как??? и еще там каких то???
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 13:47
    0
    bulba sumkin, 26.05.2021 13:38
    От того что вы уже второй день ветки Шахтера засираете)) Комплексы, они такие))🤷🏻‍♂️
    Так блядь просто більше ні про що не пишуть, та й хочеться в конкуренти мати хорошу команду, а не сброд мавп
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 13:39
    0
    А почему комменты жекидауна почистили? Уже даже админы поняли что он мудак?)
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 26.05.2021 13:38
    0
    APL, 26.05.2021 13:36
    Від чого, кротятко? У вас проблема не в тренерів (Каштру для УПЛ норм був), вам потрібно пів команди міняти
    От того что вы уже второй день ветки Шахтера засираете)) Комплексы, они такие))🤷🏻‍♂️
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