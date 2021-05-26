УКРАИНА U21
0 : 1
Азербайджан U21
26.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Руслан РОТАНЬ: «Я очень разочарован игрой, даже выделить некого»

Тренер молодежной сборной Украины недоволен поражением

  • 26.05.2021 19:19
  • 1776 просмотров
  • 17 комментариев
Руслан РОТАНЬ: «Я очень разочарован игрой, даже выделить некого»
© uaf.ua

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение 0:1 от Азербайджана U-21 в первом матче мемориала Лобановского.

«Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Не выполнили то, что мы просили даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались. Совсем не то, что мы хотим. Даже выделить некого. Не было ни структуры, ни агрессии. Я очень разочарован».

«Было желание сравнять, но это спонтанно. То, что мы требуем, я не увидел. Физически не готовы ребята, отдыхали две недели. Но это отмазки, мы должны побеждать», - сказал Ротань.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 26.05.2021 20:26
    0
    Мы все разочарованы вротанем, и желаем ему побыстрее покинуть в ужасе Сборную.
    Ссылка
    McLay
      McLay, 26.05.2021 20:23
    0
    Женя Матийчук, 26.05.2021 19:32
    Русик уходи займись своим делом! тренировать - это не твое!
    Куди ж він піде, він же ніхрена робити не вміє!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 26.05.2021 20:22
    0
    йоп же твою мать......это недоразумение ещё тренирует?? я думал его после позорного отбора поперли по тихому, а оно вот как осело
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 26.05.2021 20:16
    0
    gvs58, 26.05.2021 19:49
    Цей понос слів я чую, далеко, не вперше. Можливо "тренеру" потрібно пошукати іншу роботу.
    Так, з року в рік одне і теж. Потенціал в його збірної був "космічний". Просто треба було розвинути те, що залишив нормальний тренер.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:15
    0
    Та да, и это всё?
    Ссылка
    mavast
      mavast, 26.05.2021 20:06
    +1
    А як же вихід на Олімпіаду?
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 26.05.2021 19:49
    +2
    Цей понос слів я чую, далеко, не вперше. Можливо "тренеру" потрібно пошукати іншу роботу.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 19:43
    +4
    Руслан, совесть есть?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 26.05.2021 19:34
    +14
    Безсовістний, подай у відставку гад
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 26.05.2021 19:34
    +1
    Женя Матийчук, 26.05.2021 19:32
    Русик уходи займись своим делом! тренировать - это не твое!
    І проявиться талант до чогось іншого.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 26.05.2021 19:32
    +11
    Русик уходи займись своим делом! тренировать - это не твое!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.05.2021 19:31
    +12
    Будь мужиком, уйди сам...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 19:28
    +4
    Пошел вон! тут нечего больше добавить или комментировать.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 19:27
    +7
    А тренер ни за что не отвечает?!
    Спросили бы напрямую уже давно!
    И еще вопрос что нужно сделать что б он свалил или какой проигрыш очередной оформить и с кем.
    Срамота.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.05.2021 19:24
    +11
    Выделить как раз есть кого-это ротань с жирным знаком минус
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 26.05.2021 19:24
    +16
    Як нікого? Тренера можна виділити. Ще такого клоуна ніде в світі тренером молоді не призначали.
    Ссылка
    Wadim Martinyuk
    online
      Wadim Martinyuk, 26.05.2021 19:24
    +11
    Чого ж нікого? А себе?
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 26.05.2021 19:24
    +16
    Як нікого? Тренера можна виділити. Ще такого клоуна ніде в світі тренером молоді не призначали.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 26.05.2021 19:34
    +14
    Безсовістний, подай у відставку гад
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.05.2021 19:31
    +12
    Будь мужиком, уйди сам...
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 26.05.2021 19:32
    +11
    Русик уходи займись своим делом! тренировать - это не твое!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.05.2021 19:24
    +11
    Выделить как раз есть кого-это ротань с жирным знаком минус
    Ссылка
    Wadim Martinyuk
    online
      Wadim Martinyuk, 26.05.2021 19:24
    +11
    Чого ж нікого? А себе?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 19:27
    +7
    А тренер ни за что не отвечает?!
    Спросили бы напрямую уже давно!
    И еще вопрос что нужно сделать что б он свалил или какой проигрыш очередной оформить и с кем.
    Срамота.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 19:43
    +4
    Руслан, совесть есть?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 19:28
    +4
    Пошел вон! тут нечего больше добавить или комментировать.
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 26.05.2021 19:49
    +2
    Цей понос слів я чую, далеко, не вперше. Можливо "тренеру" потрібно пошукати іншу роботу.
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 26.05.2021 20:06
    +1
    А як же вихід на Олімпіаду?
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 26.05.2021 19:34
    +1
    Женя Матийчук, 26.05.2021 19:32
    Русик уходи займись своим делом! тренировать - это не твое!
    І проявиться талант до чогось іншого.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 26.05.2021 20:26
    0
    Мы все разочарованы вротанем, и желаем ему побыстрее покинуть в ужасе Сборную.
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 26.05.2021 20:23
    0
    Женя Матийчук, 26.05.2021 19:32
    Русик уходи займись своим делом! тренировать - это не твое!
    Куди ж він піде, він же ніхрена робити не вміє!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 26.05.2021 20:22
    0
    йоп же твою мать......это недоразумение ещё тренирует?? я думал его после позорного отбора поперли по тихому, а оно вот как осело
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 26.05.2021 20:16
    0
    gvs58, 26.05.2021 19:49
    Цей понос слів я чую, далеко, не вперше. Можливо "тренеру" потрібно пошукати іншу роботу.
    Так, з року в рік одне і теж. Потенціал в його збірної був "космічний". Просто треба було розвинути те, що залишив нормальний тренер.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:15
    0
    Та да, и это всё?
    Ссылка
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