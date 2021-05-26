Руслан РОТАНЬ: «Я очень разочарован игрой, даже выделить некого»

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение 0:1 от Азербайджана U-21 в первом матче мемориала Лобановского.

«Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Не выполнили то, что мы просили даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались. Совсем не то, что мы хотим. Даже выделить некого. Не было ни структуры, ни агрессии. Я очень разочарован».

«Было желание сравнять, но это спонтанно. То, что мы требуем, я не увидел. Физически не готовы ребята, отдыхали две недели. Но это отмазки, мы должны побеждать», - сказал Ротань.