ВИДЕО. В Киеве почтили память Валерия Лобановского

В Киеве в день старта международного турнира, названного в честь великого тренера, почтили память Валерия Лобановского.
В церемонии принимали участие вице-президент УАФ Олег Протасов и тренер молодежной сборной Азербайджана Милан Обрадович.
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Источник — Sport.ua
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