ВИДЕО. В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Стартовал междунарожный турнир имени Лобановского

  • 26.05.2021 18:52
  • 609 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. В Киеве почтили память Валерия Лобановского
© uaf.ua

В Киеве в день старта международного турнира, названного в честь великого тренера, почтили память Валерия Лобановского.

В церемонии принимали участие вице-президент УАФ Олег Протасов и тренер молодежной сборной Азербайджана Милан Обрадович.

Украина U-21 в первом матче уступила Азербайджану.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 20:02
    0
    Молодці. Лобановський = Динамо Київ.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 20:02
    0
    Молодці. Лобановський = Динамо Київ.
    Ссылка
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