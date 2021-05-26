ФОТО. Денис Бойко стал гостем легендарного турецкого повара

Украинский вратарь «Динамо» посетил заведение Нусрета Гекче

  • 26.05.2021 17:50
  • 1103 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Денис Бойко стал гостем легендарного турецкого повара
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

33-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко отдыхает перед началом нового сезона.

Бойко посетил одно из заведений легендарного турецкого повара Нусрета Гекче, которое расположено в Беверли-Хиллз, США.

«Рад тебя видеть, мой друг», — прокомментировал Бойко совместное фото с Нусретом.

В минувшем сезоне Денис провел за «Динамо» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 2 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 26.05.2021 18:39
    0
    Мили нет на него
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 26.05.2021 18:39
    0
    Мили нет на него
    Ссылка
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