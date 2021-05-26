ФОТО. Денис Бойко стал гостем легендарного турецкого повара

33-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко отдыхает перед началом нового сезона.

Бойко посетил одно из заведений легендарного турецкого повара Нусрета Гекче, которое расположено в Беверли-Хиллз, США.

«Рад тебя видеть, мой друг», — прокомментировал Бойко совместное фото с Нусретом.

В минувшем сезоне Денис провел за «Динамо» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 2 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.