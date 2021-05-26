Сергей КОВАЛЕВ: «В раздевалке Шахтера не все было гладко»

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ковалев поделился мнением о назначении главным тренером «горняков» 41-летнего итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

«Думаю, что другого выхода, кроме смены главного тренера, в «Шахтере» быть не могло, учитывая провал на всех фронтах в прошлом сезоне. Да и в раздевалке «горняков», судя по всему, не все было гладко. А что касается назначения Роберто Де Дзерби, то в «Шахтере» всегда к этому вопросу подходили взвешенно, кандидатуры на пост наставника подбираются тщательно. Донецкую команду знают во всей Европе, поэтому возглавлять «Шахтер» престижно для большинства европейских специалистов.

О нынешнем тренере я пока многого сказать не могу. Знаю, что это молодой перспективный специалист, он неплохо отработал прошлый сезон с середняком Серии А «Сассуоло». Де Дзерби старается прививать своим коллективам атакующий футбол, тот, который присущ «Шахтеру», поэтому данное сотрудничество может принести «горнякам» много пользы, как в плане игры, так и в плане результатов. По крайней мере, хочется в это верить.

Усиление? Это уже прерогатива главного тренера. Ему нужно увидеть своих подопечных в деле, а уже потом принимать кадровые решения. Но я не исключаю появления в «Шахтере» новичков из чемпионата Италии, возможно, и бразильцев, на которых в донецком клубе делается акцент уже многие годы…», — считает Ковалев.