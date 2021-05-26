Леся Цуренко – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Ролан Гаррос

  • 26.05.2021 16:44
  • 497 просмотров
  • 1 комментарий
Леся Цуренко – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

26 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В полуфинале отбора украинка сразится против Магдалены Фрех из Польши (№153 WTA). Встреча пройдет на корте №11 пятым запуском. Ориентировочное время начала – 18:15 по Киеву.
 
Ранее теннисистки провели одну очную встречу, победила украинка.
 
В финале квалификации победительница встречи сразится против Ирины Бары из Румынии или Менди Минеллы из Люксембурга.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 16:48
    0
    Важно изучать игру соперниц по сетке, их слабые и сильные стороны.
    Думаю, что как минимум команда должна внимательно просматривать соперниц, чтобы давать игроку правильные подсказки в подготовке и плане на игру.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 16:48
    0
    Важно изучать игру соперниц по сетке, их слабые и сильные стороны.
    Думаю, что как минимум команда должна внимательно просматривать соперниц, чтобы давать игроку правильные подсказки в подготовке и плане на игру.
    Ссылка
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