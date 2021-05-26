Леся Цуренко – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинка сразится против Магдалены Фрех из Польши (№153 WTA). Встреча пройдет на корте №11 пятым запуском. Ориентировочное время начала – 18:15 по Киеву.
Ранее теннисистки провели одну очную встречу, победила украинка.
В финале квалификации победительница встречи сразится против Ирины Бары из Румынии или Менди Минеллы из Люксембурга.
Источник — Sport.ua
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Думаю, что как минимум команда должна внимательно просматривать соперниц, чтобы давать игроку правильные подсказки в подготовке и плане на игру.
Думаю, что как минимум команда должна внимательно просматривать соперниц, чтобы давать игроку правильные подсказки в подготовке и плане на игру.
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