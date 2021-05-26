Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень жаль, что Буяльский травмировался»

43-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал отсутствие в национальной команде лидера «Динамо» Виталия Буяльского, который пропустит Евро-2020 из-за травмы.

«Конечно, чем глубже состав и выше конкуренция, тем лучше для сборной. Очень надеялся, что Буяльский, несмотря на то, что на его позиции у нас есть игроки, получит шанс проявить себя. Было интересно, как он впишется, как проявит себя в сборной. Очень жаль, что Виталий травмировался. Теперь Шевченко придется отталкиваться только от тех футболистов, которые есть в его распоряжении», — сказал Левченко.