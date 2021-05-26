Катарина Завацкая – Кристина Кучова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В полуфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, сразится против Кристины Кучовой из Словакии (№149 WTA). Встреча пройдет на корте №13 четвертым запуском. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.



В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Коко Вандевей из США или Анастасии Гасановой из России.

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