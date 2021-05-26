Катарина Завацкая – Кристина Кучова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Ролан Гаррос

  • 26.05.2021 17:00
  • 1524 просмотра
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Кристина Кучова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

26 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В полуфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, сразится против Кристины Кучовой из Словакии (№149 WTA). Встреча пройдет на корте №13 четвертым запуском. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
   
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
 
В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Коко Вандевей из США или Анастасии Гасановой из России.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 26.05.2021 17:18
    +1
    На інших кортах грають, а тут дощ.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 26.05.2021 17:18
    +1
    На інших кортах грають, а тут дощ.
    Ссылка
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