Символическая сборная украинцев, игравших за клубы топ-5 еврочемпионатов

Успехи Александра Зинченко и Руслана Малиновского в топ-клубах Англии и Италии вызывают у украинских болельщиков чувство гордости за своих парней, а россиян побуждают к посягательству на совместность постсоветского футбольного пространства. Даже за эффектными заголовками для российских медиа далеко ходить не нужно. Шапка «От Зинченко до Зинченко» так и просится на главные страницы СМИ соседней страны. Самым первым советским легионером был футболист по фамилии Зинченко, небезуспешно защищавший в начале 1980-х гг. цвета венского «Рапида». Тем не менее, украинцы в разные времена выходили на ведущие роли или, по крайней мере, лучшие роли второго плана в клубах пяти сильнейших европейских чемпионатов почаще россиян. И теперь, полагаю, мы вполне можем составить символическую сборную наших соотечественников в топ-лигах с запасными и главным тренером.

Последний рубеж

Максим Левицкий («Сент-Этьен»). Запасной: Андрей Лунин («Реал», «Леганес»).

Отдам преимущество Максиму Левицкому перед Андреем Луниным. Голкипер сборной Украины начала ХХI столетия сыграл в ведущем французском дивизионе с полтора десятка матчей. Украинец заключил 4-летний контракт, был на хорошем счету, но случился паспортный скандал. Руководство «зеленых» обеспечило игроков-иностранцев фиктивными греческими паспортами, чтобы они не подпадали под лимит на легионеров из стран, не являющихся членами ЕС. На что рассчитывали, сложно сказать, ведь речь шла о публичных личностях. Аферу быстро раскрыли, а на трудоустройстве в Европе футболистов, фигурировавших в ней, был поставлен крест. Кто знает, если бы не этот досадный случай, может, европейская одиссея Максима сложилась бы куда успешнее.

А вот Лунин пока еще только ищет свое место под европейским солнцем. Талант и работоспособность – при нем, и надеюсь, что рано или поздно наш соотечественник станет основным кипером европейского гранда.

Редуты

Александр Зинченко («Манчестер Сити») – Анатолий Тимощук («Бавария») – Дмитрий Чигринский («Барселона») – Олег Лужный («Арсенал», «Вулверхэмптон»).

Запасной: Артем Федецкий («Дармштадт 98»).

С кандидатурами левого и правого защитников определиться было несложно. Зинченко и Лужный, кто теперь, а кто в свое время – игроки ведущих британских клубов. А карьера Зинченко («наша украинская звезда», как зовут его соцсети, имеющие отношение к «горожанам») развивается по восходящей, и искренне надеюсь на то, что своего пика он еще не достиг. В то же время Олегу Романовичу я бы доверил повязку капитана в своем варианте символической сборной. Был в его биографии эпизод, когда он выводил на поле «канониров» именно как капитан. Анатолий Тимощук на позиции центрального защитника? Именно так. В составе мюнхенского гранда наш соотечественник нередко выходил именно на этой позиции, а не в родной для себя опорной зоне. И, как по мне, логично в этой сборной поставить его именно в центр обороны. А компанию ему там составит «каталонец» Дмитрий Чигринский. Не скажу, что у уроженца Изяслава, что на Хмельнитчине, а «Барселоне» все получилось так, как представлялось. Тем не менее, к магии «Больше, чем клуба» он прикоснулся, и этот неоценимый опыт пригодился ему в дальнейшей карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный не пускает к мячу Предрага Мьятовича

На скамейке запасных – Артем Федецкий. В свое время он провел сезон в бундеслиге в составе «лилий» из Дармштадта. Контракт Артема был рассчитан на год, а по его окончании он попал в состав символической сборной свободных агентов Бундеслиги, по версии сайта transfermarkt.de. Вторым запасным мог бы стать вице-чемпион Европы в составе сборной СССР Сергей Балтача, но, к сожалению, «Ипсвич» во время выступлений за него украинского защитника был середняком второго по силе английского дивизиона. Еще один вариант – Виктор Скрипник. Однако его все-таки, как по мне, лучше привлечь в качестве тренера этой команды. Отечественные тренерские кадры, мягко говоря, не каждый день получают предложения возглавить именитые клубные команды Старого Света, а Скрипник соответствующий опыт имеет.

Посередине

Юрий Максимов («Вердер») – Александр Заваров («Ювентус») – Руслан Малиновский («Аталанта») – Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, «Вест Хэм»).

Запасные: Алексей Михайличенко («Сампдория»), Евгений Коноплянка («Севилья», «Шальке»), Андрей Полунин («Нюрнберг»).

Обладатель Кубка Германии в составе бременского «Вердера» Юрий Максимов будет отвечать в нашей сборной за опорную зону. Слева в полузащите займет место «ювентино» Александр Заваров. Наставник туринцев конца 1980-х Дино Дзофф использовал украинца в основном именно на левом фланге. Справа – зона ответственности Андрея Ярмоленко. Между ними расположим Руслана Малиновского. Как по мне, идеальная средняя линия. Добавлю, что Малиновский и Ярмоленко являются действующими игроками и имеют все предпосылки для того, чтобы достичь еще больших высот в европейских топ-чемпионатах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Максимов и Виктор Скрипник вместе играли в Бундеслиге

Да и запас выглядит солидно. Чемпион Италии и победитель Лиги Европы – какая сборная откажется от таких игроков! Могли ли Алексей Михайличенко и Евгений Коноплянка добиться большего в ведущих европейских лигах? Убежден: да. Однако, может быть, они попали соответственно в Италию и Испанию немного поздновато. А с другой стороны наградному листу Михайличенко (чемпион нескольких стран, чемпион Олимпиады, призер чемпионата Европы) позавидует немало наших выдающихся футболистов, а Коноплянка, вероятно, еще не сказал последнего слова в своей карьере.

Атакующая мощь

Андрей Воронин («Боруссия» М, «Кельн», «Байер», «Ливерпуль», «Герта», «Фортуна» Д) – Андрей Шевченко («Милан», «Челси»).

Запасные: Игорь Беланов («Боруссия» М), Сергей Ребров («Тоттенхэм»), Владимир Лютый («Дуйсбург», «Бохум»).

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин разрывал Бундеслигу в составе Байера

Кандидатура Андрея Шевченко, думаю, ни у кого не вызовет возражений. Это – единственный из украинских обладателей «Золотого мяча», получивший эту высокую награду за достижения именно в западном клубе. Долго выбирал между Андреем Ворониным и Сергеем Ребровым и все-таки остановился на одессите. Смолоду Воронин играл в Германии и накопил немалый опыт игры в Бундеслиге. Ребров, хотя и был довольно заметным в составе не последнего лондонского клуба, но лучшие свои игровые дни провел все-таки на наших широтах.

Другой обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов, хотя и немало поиграл в Германии, но тоже большую часть славы добыл, защищая цвета киевского «Динамо». Зарубежная карьера олимпийского чемпиона Владимира Лютого оказалась успешнее, чем у многих отечественных футболистов той, первой волны легионерских мытарств. Однако по большому счету на чужбине он так и не нашел «свою» команду, каковой на Родине для него был «Днепр».

Тренерский мостик

Виктор Скрипник («Вердер»).

Getty Images/Global Images Ukraine

На тренерском мостике Виктор Скрипник – безальтернативная фигура. Почти два года (около 700 суток!) наш соотечественник возглавлял известный бременский «Вердер». Ныне приобретенный в бундеслиге опыт он с успехом применяет в Украине, прививая своим подопечным из «Зари», собственное, в определенной степени западное видение футбола. Две подряд «бронзы» в чемпионате Украины свидетельствуют о том, что его добросовестный труд не пропадает даром.

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Игрок бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко в недавнем интервью отметил: «Шевченко проторил дорогу в Европу для украинских футболистов». Да, Шевченко действительно стал легендой «Милана», но он был уж никак не пионером украинского покорения футбольного Старого Света. Однако именно нынешний главный тренер сборной Украины своей работой на посту увеличивает спрос на отечественных футболистов в ведущих лигах Европы. Споры о том, кто из наших евролегионеров самый успешный – Заваров, Шевченко, Тимощук, Скрипник, Зинченко, Малиновский – еще долго не утихнут. Уверен, что вскоре в этом ряду будет ощутимое пополнение. Залог этому – мировое чемпионство нашей молодежки и жажда прогресса парней в желтых футболках. Покорим футбольную Европу!

Алексей РЫЖКОВ