ФОТО. Де Дзерби ознакомился с киевской инфраструктурой Шахтера

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби ознакомился с инфраструктурой «горняков» в Киеве.
Специалист посетил тренировочный комплекс «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит домашние матчи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.