ФОТО. Де Дзерби ознакомился с киевской инфраструктурой Шахтера

Новый тренер «горняков» посетил базу в Святошино и НСК «Олимпийский»

  • 26.05.2021 16:14
  • 2129 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Де Дзерби ознакомился с киевской инфраструктурой Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби ознакомился с инфраструктурой «горняков» в Киеве.

Специалист посетил тренировочный комплекс «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит домашние матчи.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 16:45
    -4
    Наверняка, Роберто понравилась наша база. Сосны вокруг, чистый сосновый воздух, птички чирикают. Ещё бы...
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    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 16:31
    -1
    Ещё раз удачи Роберто!
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