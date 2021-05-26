Сергей Стаховский – Таро Даниэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинский теннисист Сергей Стаховский (№209 АТР) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинец сразится против пятого сеяного Таро Даниэля из Японии (№112 АТР). Встреча состоится третьим запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 15:10 по Киеву.
Ранее теннисисты играли один раз, украинец проиграл.
В финале квалификации победитель встречи сразится против Кентена Али из Франции или Янника Мадена из Германии.
Источник — Sport.ua
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