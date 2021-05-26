ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня важно знать, кто со мной, а кто – покинет команду»

Новоиспеченный наставник «горняков» Роберто Де Дзерби не боится давления и готов к вызовам, которые будут стоять перед ним в Украине.

«Для меня тактика – не самое главное. Для меня самое главное – найти для каждого игрока такое место на поле, где он может себя лучше всего проявить и поможет команде придерживаться собственного стиля и философии футбола. Каждый игрок должен знать свою роль. Если «Шахтер» хочет получить свой результат, я должен правильно пояснить свое видение. Мне очень важно в самом начале сборов понять, какие игроки со мной, на кого я могу рассчитывать, а кто – покинет команду.

Готов ли я работать под большим давлением? В Украине прессинг будет намного больше. Но давление – это часть футбола. Я знаю, что Луческу – это тренер «Динамо». И прекрасно знаю, что Луческу был тренером «Шахтера» много лет. Знаю, что «Динамо» давно не выигрывало титулы. Но знаю точно, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы победить в чемпионате. Если бы я делал проблему из-за давления на меня, то точно не переехал бы сюда. Я бы лучше остался в своей зоне комфорта – «Сассуоло» и не переходил бы в «Шахтер».

Знаю, что тяжело менять команду и особенно тяжело менять свой путь, но я уверен, что мы вместе сможем добиться результата», - сказал Де Дзерби на ютуб-канале Burbazz.

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