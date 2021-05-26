ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня важно знать, кто со мной, а кто – покинет команду»

Наставник «Шахтера» - о том, какой он видит работу в донецком клубе

  • 26.05.2021 14:35
  • 1722 просмотра
  • 7 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня важно знать, кто со мной, а кто – покинет команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новоиспеченный наставник «горняков» Роберто Де Дзерби не боится давления и готов к вызовам, которые будут стоять перед ним в Украине.

«Для меня тактика – не самое главное. Для меня самое главное – найти для каждого игрока такое место на поле, где он может себя лучше всего проявить и поможет команде придерживаться собственного стиля и философии футбола. Каждый игрок должен знать свою роль. Если «Шахтер» хочет получить свой результат, я должен правильно пояснить свое видение. Мне очень важно в самом начале сборов понять, какие игроки со мной, на кого я могу рассчитывать, а кто – покинет команду.

Готов ли я работать под большим давлением? В Украине прессинг будет намного больше. Но давление – это часть футбола. Я знаю, что Луческу – это тренер «Динамо». И прекрасно знаю, что Луческу был тренером «Шахтера» много лет. Знаю, что «Динамо» давно не выигрывало титулы. Но знаю точно, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы победить в чемпионате. Если бы я делал проблему из-за давления на меня, то точно не переехал бы сюда. Я бы лучше остался в своей зоне комфорта – «Сассуоло» и не переходил бы в «Шахтер».

Знаю, что тяжело менять команду и особенно тяжело менять свой путь, но я уверен, что мы вместе сможем добиться результата», - сказал Де Дзерби на ютуб-канале Burbazz.

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Источник — BurBuzz

(1 голос)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 26.05.2021 15:20
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 14:48
    Дзербі я тобі по секрету скажу, що нам треба лише 3 трансфери: 1 центральний захисник, 1 лівий півзахисник і 1 форвард. Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу. Тому, зробити ці 3 хороші трансфери і всі українські нагороди тобі гарантовані, бо в нас слабенький чемпіонат. А от в Європі буде складніше, але я впевнений що якщо навіть Каштру зумів дійти до півфіналу ЛЄ та ще й без цих трьох трансферів, то ти з цими трьома трансферами просто зобов'язаний виходити мінімум до фіналу ЛЄ, я не говорю його перемагати цей фінал, бо Севілью перемогти не так просто.
    "...Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу.
    Всего год назад было,что они самые сильные,которых нет ни у Реала,ни у Манчестера (по слдовам Сабо).Теперь уже - не гірші???
    Вот что Агробизнес животворящий делает
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 15:18
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 14:48
    Дзербі я тобі по секрету скажу, що нам треба лише 3 трансфери: 1 центральний захисник, 1 лівий півзахисник і 1 форвард. Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу. Тому, зробити ці 3 хороші трансфери і всі українські нагороди тобі гарантовані, бо в нас слабенький чемпіонат. А от в Європі буде складніше, але я впевнений що якщо навіть Каштру зумів дійти до півфіналу ЛЄ та ще й без цих трьох трансферів, то ти з цими трьома трансферами просто зобов'язаний виходити мінімум до фіналу ЛЄ, я не говорю його перемагати цей фінал, бо Севілью перемогти не так просто.
    Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу
    Я знал, что ты перешел на тяжелые наркотики
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 15:14
    0
    Игорь Петров, 26.05.2021 15:03
    Главная задача , стоящая перед Де Дзерби, это мотивировать команду и заставить их выкладываться по полной в матчах против условных Ингульцов, Колосов, Минаев и т д. Так как в прошлом сезоне они забили на чемпионат, думая что на голом классе будут всех обыгрывать, а Каштру оказался слишком мягкотелым, что немедленно почувствовали игроки. И естественно порядок навести в обороне, особенно в центральной оси, нападающий не так кретичен, забивать могут и игроки второго темпа ( пример Мхитарян, Тейшейра), те же Тете, Соломон, Антонио, Фернандо, просто необходимо строить игру так, что бы создавать им для этого возможности и тогда мы увидим Шахтер лучших образцов прошлых лет.
    Главная задача пройти в ЛЧ. И шансов немного. А если выпадет Монако в плей-офф (вероятность 50%), то это точно тапочки.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 26.05.2021 15:03
    0
    Главная задача , стоящая перед Де Дзерби, это мотивировать команду и заставить их выкладываться по полной в матчах против условных Ингульцов, Колосов, Минаев и т д. Так как в прошлом сезоне они забили на чемпионат, думая что на голом классе будут всех обыгрывать, а Каштру оказался слишком мягкотелым, что немедленно почувствовали игроки. И естественно порядок навести в обороне, особенно в центральной оси, нападающий не так кретичен, забивать могут и игроки второго темпа ( пример Мхитарян, Тейшейра), те же Тете, Соломон, Антонио, Фернандо, просто необходимо строить игру так, что бы создавать им для этого возможности и тогда мы увидим Шахтер лучших образцов прошлых лет.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.05.2021 14:57
    0
    Мне меня важно знать. Да он как Виталий Кличко образован.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.05.2021 14:55
    0
    Ну,ну... Блажен кто верует...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 14:48
    0
    Дзербі я тобі по секрету скажу, що нам треба лише 3 трансфери: 1 центральний захисник, 1 лівий півзахисник і 1 форвард. Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу. Тому, зробити ці 3 хороші трансфери і всі українські нагороди тобі гарантовані, бо в нас слабенький чемпіонат. А от в Європі буде складніше, але я впевнений що якщо навіть Каштру зумів дійти до півфіналу ЛЄ та ще й без цих трьох трансферів, то ти з цими трьома трансферами просто зобов'язаний виходити мінімум до фіналу ЛЄ, я не говорю його перемагати цей фінал, бо Севілью перемогти не так просто.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 26.05.2021 15:20
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 14:48
    Дзербі я тобі по секрету скажу, що нам треба лише 3 трансфери: 1 центральний захисник, 1 лівий півзахисник і 1 форвард. Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу. Тому, зробити ці 3 хороші трансфери і всі українські нагороди тобі гарантовані, бо в нас слабенький чемпіонат. А от в Європі буде складніше, але я впевнений що якщо навіть Каштру зумів дійти до півфіналу ЛЄ та ще й без цих трьох трансферів, то ти з цими трьома трансферами просто зобов'язаний виходити мінімум до фіналу ЛЄ, я не говорю його перемагати цей фінал, бо Севілью перемогти не так просто.
    "...Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу.
    Всего год назад было,что они самые сильные,которых нет ни у Реала,ни у Манчестера (по слдовам Сабо).Теперь уже - не гірші???
    Вот что Агробизнес животворящий делает
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 15:18
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 14:48
    Дзербі я тобі по секрету скажу, що нам треба лише 3 трансфери: 1 центральний захисник, 1 лівий півзахисник і 1 форвард. Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу. Тому, зробити ці 3 хороші трансфери і всі українські нагороди тобі гарантовані, бо в нас слабенький чемпіонат. А от в Європі буде складніше, але я впевнений що якщо навіть Каштру зумів дійти до півфіналу ЛЄ та ще й без цих трьох трансферів, то ти з цими трьома трансферами просто зобов'язаний виходити мінімум до фіналу ЛЄ, я не говорю його перемагати цей фінал, бо Севілью перемогти не так просто.
    Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу
    Я знал, что ты перешел на тяжелые наркотики
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 15:14
    0
    Игорь Петров, 26.05.2021 15:03
    Главная задача , стоящая перед Де Дзерби, это мотивировать команду и заставить их выкладываться по полной в матчах против условных Ингульцов, Колосов, Минаев и т д. Так как в прошлом сезоне они забили на чемпионат, думая что на голом классе будут всех обыгрывать, а Каштру оказался слишком мягкотелым, что немедленно почувствовали игроки. И естественно порядок навести в обороне, особенно в центральной оси, нападающий не так кретичен, забивать могут и игроки второго темпа ( пример Мхитарян, Тейшейра), те же Тете, Соломон, Антонио, Фернандо, просто необходимо строить игру так, что бы создавать им для этого возможности и тогда мы увидим Шахтер лучших образцов прошлых лет.
    Главная задача пройти в ЛЧ. И шансов немного. А если выпадет Монако в плей-офф (вероятность 50%), то это точно тапочки.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 26.05.2021 15:03
    0
    Главная задача , стоящая перед Де Дзерби, это мотивировать команду и заставить их выкладываться по полной в матчах против условных Ингульцов, Колосов, Минаев и т д. Так как в прошлом сезоне они забили на чемпионат, думая что на голом классе будут всех обыгрывать, а Каштру оказался слишком мягкотелым, что немедленно почувствовали игроки. И естественно порядок навести в обороне, особенно в центральной оси, нападающий не так кретичен, забивать могут и игроки второго темпа ( пример Мхитарян, Тейшейра), те же Тете, Соломон, Антонио, Фернандо, просто необходимо строить игру так, что бы создавать им для этого возможности и тогда мы увидим Шахтер лучших образцов прошлых лет.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.05.2021 14:57
    0
    Мне меня важно знать. Да он как Виталий Кличко образован.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.05.2021 14:55
    0
    Ну,ну... Блажен кто верует...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 14:48
    0
    Дзербі я тобі по секрету скажу, що нам треба лише 3 трансфери: 1 центральний захисник, 1 лівий півзахисник і 1 форвард. Всі інші позиції у нас не гірші ніж в мадридського Реалу. Тому, зробити ці 3 хороші трансфери і всі українські нагороди тобі гарантовані, бо в нас слабенький чемпіонат. А от в Європі буде складніше, але я впевнений що якщо навіть Каштру зумів дійти до півфіналу ЛЄ та ще й без цих трьох трансферів, то ти з цими трьома трансферами просто зобов'язаний виходити мінімум до фіналу ЛЄ, я не говорю його перемагати цей фінал, бо Севілью перемогти не так просто.
    Ссылка
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