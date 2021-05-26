Реал хочет избавиться от трех звездных игроков

В клубе планируют чистку состава

  • 26.05.2021 14:09
  • 711 просмотров
  • 1 комментарий
Реал хочет избавиться от трех звездных игроков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Мадридский «Реал» летом планирует устроить масштабную чистку состава. Ранее уже сообщалось о том, что клуб покинет Марсело, также на трансфер выставлены Рафаэль Варан и Иско.

Их продажа необходима для того, чтобы клуб получил деньги на усиление состава летом. «Реал» надеется заработать на продаже Иско, Варана и Марсело суммарно 100 миллионов евро.

В клубе надеются, что такая сумма поможет осуществить трансфер Килиана Мбаппе.

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Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
    Dreifus
    online
      Dreifus, 26.05.2021 14:18
    0
    Ну от трехзвездных можно избавляться.
    Главное пятизвездных оставить
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 26.05.2021 14:18
    0
    Ну от трехзвездных можно избавляться.
    Главное пятизвездных оставить
    Ссылка
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