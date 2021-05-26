Реал хочет избавиться от трех звездных игроков

Мадридский «Реал» летом планирует устроить масштабную чистку состава. Ранее уже сообщалось о том, что клуб покинет Марсело, также на трансфер выставлены Рафаэль Варан и Иско.
Их продажа необходима для того, чтобы клуб получил деньги на усиление состава летом. «Реал» надеется заработать на продаже Иско, Варана и Марсело суммарно 100 миллионов евро.
В клубе надеются, что такая сумма поможет осуществить трансфер Килиана Мбаппе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Главное пятизвездных оставить
Главное пятизвездных оставить
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.