Икарди может вернуться в Серию А

Аргентинский Мауро Икарди может покинуть ПСЖ нынешним летом. В клубе разочарованы его уровнем игры.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Икарди является его возвращение в Италию. На него претендуют «Ювентус», «Милан» и «Рома».
ПСЖ хочет получить за Икарди как минимум 40 миллионов евро. 15 из них придется отдать предыдущему клубу форварда, «Интеру»: соответствующий пункт прописан в его контракте на случай, если ПСЖ продаст игрока в другой клуб Серии А.
В нынешнем сезоне на счету Икарди 13 голов и 6 ассистов в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Источник — Calciomercato
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