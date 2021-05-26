Икарди может вернуться в Серию А

Аргентинский Мауро Икарди может покинуть ПСЖ нынешним летом. В клубе разочарованы его уровнем игры.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Икарди является его возвращение в Италию. На него претендуют «Ювентус», «Милан» и «Рома».

ПСЖ хочет получить за Икарди как минимум 40 миллионов евро. 15 из них придется отдать предыдущему клубу форварда, «Интеру»: соответствующий пункт прописан в его контракте на случай, если ПСЖ продаст игрока в другой клуб Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 13 голов и 6 ассистов в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах.