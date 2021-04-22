Ювентус готовит 50 миллионов за Икарди

Аргентинский форвард может вернуться в Италию

  • 22.04.2021 21:25
  • 837 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус готовит 50 миллионов за Икарди
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

«Ювентус» летом собирается усилить атаку команды. Клуб рассматривает кандидатуру форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Чемпионы Италии готовы заплатить за 28-летнего аргентинского форварда 50 миллионов евро.

ПСЖ выкупил Икарди у «Интера» летом 2020 года после годичной аренды. В соглашении есть пункт, согласно которому ПСЖ будет вынужден выплатить «Интеру» еще 15 миллионов евро, если продаст аргентинца в другой итальянский клуб.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 11 голов и 6 ассистов в 21 матче за ПСЖ во всех турнирах. Ранее интерес к игроку проявляла «Рома».

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Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 22.04.2021 21:32
    +1
    Будет 29 лет 50 миллионов больные на всю голову.А потом давай супер лигу что бы кредиты гасить.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 22.04.2021 21:32
    +1
    Будет 29 лет 50 миллионов больные на всю голову.А потом давай супер лигу что бы кредиты гасить.
    Ссылка
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