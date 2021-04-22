Ювентус готовит 50 миллионов за Икарди

«Ювентус» летом собирается усилить атаку команды. Клуб рассматривает кандидатуру форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Чемпионы Италии готовы заплатить за 28-летнего аргентинского форварда 50 миллионов евро.

ПСЖ выкупил Икарди у «Интера» летом 2020 года после годичной аренды. В соглашении есть пункт, согласно которому ПСЖ будет вынужден выплатить «Интеру» еще 15 миллионов евро, если продаст аргентинца в другой итальянский клуб.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 11 голов и 6 ассистов в 21 матче за ПСЖ во всех турнирах. Ранее интерес к игроку проявляла «Рома».