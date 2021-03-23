Рома собирается подписать Икарди

«Рома» рассматривает вопрос с подписанием нападающего ПСЖ Мауро Икарди.
Напомним, что римский клуб в данный момент ищет нового форварда на замену Эдину Джеко.
35-летний форвард поругался с главным тренером «Ромы» и, скорее всего, летом покинет клуб.
В этом сезоне В этом сезоне Икарди сыграл 19 матчей за ПСЖ, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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Источник — Corriere dello Sport
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