Пеп ГВАРДИОЛА: «Сомневаюсь, что чемпионство в АПЛ поможет нам в финале ЛЧ»

Наставник «Манчестер Сити» - о матче против «Челси»

  • 26.05.2021 13:11
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Сомневаюсь, что чемпионство в АПЛ поможет нам в финале ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси» (29 мая):

«Парни готовы. Я знаю, насколько хорош каждый из них по отдельности и насколько они сильны как единый коллектив. Мне уже не по силам что-то поменять за оставшиеся одну-две тренировки.

Мы знакомы с каждым уже не один год, но стартового состава на предстоящую игру у меня все еще нет даже в голове.

«Челси» играет в достаточно компактный футбол в обороне, но при этом их фланги могут располагаться максимально широко. Они невероятно надежно играют в зоне перед штрафной, из-за чего создают проблемы для всех команд.

Я могу их только поздравить с тем, что они нас уже дважды обыграли по ходу текущего сезона (за один календарный месяц — во втором круге чемпионата и Кубке). Нам предстоит еще один финал, поэтому посмотрим, смогут ли они это повторить. Мы стали чемпионами Англии в этом году, но я сомневаюсь, что это нам как-то поможет в предстоящей игре.

Мы уже довольны тем, что вышли в финал, но прекрасно понимаем, что если у вас нет огромного желания победить, то тогда невозможно выиграть в Лиге чемпионов».

Ранее Гвардиола был признан тренером года в Англии.

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Источник — AS

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