Сергей ПАЛКИН: «Сейчас рассматриваем некоторые позиции на усиление»

Гендиректор «Шахтера» уверяет, что будут кадровые усиления

  • 26.05.2021 12:36
  • 623 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Сейчас рассматриваем некоторые позиции на усиление»
© Футбол 1/2/3. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал насколько важно для донецкой команды подписание контракта с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби.

«Если бы он не знал про наши амбиции – он бы сюда не пришёл. Он очень амбициозный тренер, он знает, куда идёт, знает, что хочет, знает себе цену. Он понимает финальную цель, куда ему стремится, поэтому он здесь. Это был шаг, который проанализирован с его стороны со всех точек зрения. Тогда только было принято решение, потому что, когда на тебя выходят топовые европейские клубы, ты принимаешь решение прийти в «Шахтер», это говорит о том, что тренер понимает, куда идёт, понимает, чего хочет.

Сейчас рассматриваем некоторые позиции на усиление, насколько получится – мы посмотрим, то есть переговорные процессы идут, поэтому, я думаю, в ближайшие две-три недели мы будем иметь понимание и видение ситуации.

Тренерский штаб приедет в районе 10-12 июня, потом прибывает команда и, я думаю, числа 13 или 14 июня презентация команде и начало рабочих будней», - сказал Палкин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 26.05.2021 12:51
    0
    Купите напа, не позорьтесь с фернандо. Не идет у него на позиции форварда, помню как он играл на позициях в полузащите, это было весьма не плохо до травмы.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 26.05.2021 12:51
    0
    Купите напа, не позорьтесь с фернандо. Не идет у него на позиции форварда, помню как он играл на позициях в полузащите, это было весьма не плохо до травмы.
    Ссылка
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