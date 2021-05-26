Илья Марченко – Андрей Кузнецов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинец сразится против Андрея Кузнецова из России (№448 АТР), который ранее входил в топ-40. Встреча состоится вторым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала – 13:30 по Киеву.
Ранее теннисисты играли дважды, украинец оба матча проиграл.
В финале квалификации победитель встречи сразится против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов или Мануэля Гинара из Франции.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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