Илья Марченко – Андрей Кузнецов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В полуфинале отбора украинец сразится против Андрея Кузнецова из России (№448 АТР), который ранее входил в топ-40. Встреча состоится вторым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала – 13:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли дважды, украинец оба матча проиграл.



В финале квалификации победитель встречи сразится против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов или Мануэля Гинара из Франции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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