Ангелина Калинина – Луа Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№140 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинка сразится против 18-летней Луа Буассон из Франции (№914 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча пройдет на корте №7 вторым запуском запуском. Ориентировочное время начала – 13:10 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В финале квалификации победительница встречи сразится против Маяр Шериф из Египта или Жаклин Кристиан из Румынии.
Источник — Sport.ua
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