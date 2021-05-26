Ангелина Калинина – Луа Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№140 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В полуфинале отбора украинка сразится против 18-летней Луа Буассон из Франции (№914 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча пройдет на корте №7 вторым запуском запуском. Ориентировочное время начала – 13:10 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В финале квалификации победительница встречи сразится против Маяр Шериф из Египта или Жаклин Кристиан из Румынии.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ