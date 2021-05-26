Сергей ПАЛКИН: «С Де Дзерби нас будет оценивать вся Европа»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, какой эффект для клуба даст назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера:
«Это очень престижно. По крайней мере, как минимум итальянская и часть европейской прессы, я думаю, каждую неделю будет говорить о нашем клубе, о том, что мы делаем, как мы играем и что у нас происходит. Приезд Де Дзерби, я вас уверяю, привлечет много внимания – сканировать и оценивать нас будет вся Европа. Поэтому для нас это престижно.
Опять же, тренер такого уровня не пришел бы, если бы он реально не видел проект под названием ФК «Шахтер», который сегодня мы имеем. Ему нравится проект, нравится менеджмент, нравится видение футбола нашего президента, тот футбол, который мы показываем, и тот функционал, который имеют все наши футболисты.
Все эти факторы сложились воедино, мы подписали двухлетний контракт, и обе стороны счастливы. Когда ты смотришь тот футбол, в который играет Де Дзерби, он заставляет тебя влюбиться в его футбол».
Источник — ТК Футбол
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Тем временем ДК удалось найти тренера, который запустил местных, украинских ребят и думается, что ДК будет в форме ближайшие 2-3 года точно. Академия у ДК работает лучше чем ШД.
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Но ни ШД, ни ДК не понимают... что нужно искать новых украинских Лобановских, Кучеревских, новых тренеров. Иностранцы это хорошо, но пример Флик в Баварии показал, что есть много серьезных специалистов, которым нужно давать шансы.
Ну посмотрим)
Ну посмотрим)
Ну посмотрим)
-
Тем временем ДК удалось найти тренера, который запустил местных, украинских ребят и думается, что ДК будет в форме ближайшие 2-3 года точно. Академия у ДК работает лучше чем ШД.
-
Но ни ШД, ни ДК не понимают... что нужно искать новых украинских Лобановских, Кучеревских, новых тренеров. Иностранцы это хорошо, но пример Флик в Баварии показал, что есть много серьезных специалистов, которым нужно давать шансы.
Ну посмотрим)
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