Сергей ПАЛКИН: «С Де Дзерби нас будет оценивать вся Европа»

Гендиректор «Шахтера» - о новом главном тренере команды

  • 26.05.2021 11:47
  • 740 просмотров
  • 4 комментария
Сергей ПАЛКИН: «С Де Дзерби нас будет оценивать вся Европа»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, какой эффект для клуба даст назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера:

«Это очень престижно. По крайней мере, как минимум итальянская и часть европейской прессы, я думаю, каждую неделю будет говорить о нашем клубе, о том, что мы делаем, как мы играем и что у нас происходит. Приезд Де Дзерби, я вас уверяю, привлечет много внимания – сканировать и оценивать нас будет вся Европа. Поэтому для нас это престижно.

Опять же, тренер такого уровня не пришел бы, если бы он реально не видел проект под названием ФК «Шахтер», который сегодня мы имеем. Ему нравится проект, нравится менеджмент, нравится видение футбола нашего президента, тот футбол, который мы показываем, и тот функционал, который имеют все наши футболисты.

Все эти факторы сложились воедино, мы подписали двухлетний контракт, и обе стороны счастливы. Когда ты смотришь тот футбол, в который играет Де Дзерби, он заставляет тебя влюбиться в его футбол».

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Источник — ТК Футбол

(8 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 12:50
    0
    По факту ШД и Палкин назначением итальянского специалиста расписались в том, что их бразильско-португальское направление последних 15 лет результатов не дало на европейском (да и на локальном) уровне. Меняют вектор.
    -
    Тем временем ДК удалось найти тренера, который запустил местных, украинских ребят и думается, что ДК будет в форме ближайшие 2-3 года точно. Академия у ДК работает лучше чем ШД.
    -
    Но ни ШД, ни ДК не понимают... что нужно искать новых украинских Лобановских, Кучеревских, новых тренеров. Иностранцы это хорошо, но пример Флик в Баварии показал, что есть много серьезных специалистов, которым нужно давать шансы.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 12:24
    0
    BUCH, 26.05.2021 12:06
    Столько много громких заявлений меньше чем за сутки....
    Ну посмотрим)
    Чаще заходи на спорт юа, тут одну новость кидают по 3 раза. Вон Трубин, неделю извинение просит, хотя по факту сказал только 1 раз
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.05.2021 12:17
    -1
    "Тренер такого рівня" а що це за рівень, він вже вигравав скудетто, чи ще щось?
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    BUCH
    online
      BUCH, 26.05.2021 12:06
    +1
    Столько много громких заявлений меньше чем за сутки....
    Ну посмотрим)
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 26.05.2021 12:06
    +1
    Столько много громких заявлений меньше чем за сутки....
    Ну посмотрим)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 12:50
    0
    По факту ШД и Палкин назначением итальянского специалиста расписались в том, что их бразильско-португальское направление последних 15 лет результатов не дало на европейском (да и на локальном) уровне. Меняют вектор.
    -
    Тем временем ДК удалось найти тренера, который запустил местных, украинских ребят и думается, что ДК будет в форме ближайшие 2-3 года точно. Академия у ДК работает лучше чем ШД.
    -
    Но ни ШД, ни ДК не понимают... что нужно искать новых украинских Лобановских, Кучеревских, новых тренеров. Иностранцы это хорошо, но пример Флик в Баварии показал, что есть много серьезных специалистов, которым нужно давать шансы.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 12:24
    0
    BUCH, 26.05.2021 12:06
    Столько много громких заявлений меньше чем за сутки....
    Ну посмотрим)
    Чаще заходи на спорт юа, тут одну новость кидают по 3 раза. Вон Трубин, неделю извинение просит, хотя по факту сказал только 1 раз
    Ссылка
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