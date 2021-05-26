Португальский топ-клуб приглашает к себе Буффона

Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» в конце сезона на правах свободного агента. 43-летний вратарь уже ищет себе новый клуб.
Буффон может продолжить карьеру в Португалии. Он получил предложение от гранда португальского футбола, лиссабонской «Бенфики».
Ранее сообщалось о том, что интерес к Буффону проявляет клуб Сильвио Берлускони, «Монца».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.