Португальский топ-клуб приглашает к себе Буффона

Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» в конце сезона на правах свободного агента. 43-летний вратарь уже ищет себе новый клуб.

Буффон может продолжить карьеру в Португалии. Он получил предложение от гранда португальского футбола, лиссабонской «Бенфики».

Ранее сообщалось о том, что интерес к Буффону проявляет клуб Сильвио Берлускони, «Монца».