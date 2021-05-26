Дани ПАРЕХО: «Вильярреал заслуживает играть в финале»

Хавбек «Вильярреала» - о финале Лиги Европы

  • 26.05.2021 11:13
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Дани ПАРЕХО: «Вильярреал заслуживает играть в финале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»:

«Мы всегда относились с уважением к этому турниру. На групповом этапе мы были фаворитами и подтвердили свой статус. Выездные матчи получились трудными – у нас были перелеты по четыре-пять часов, они выматывают и физически, и психологически, но мы прошли через это.

В плей-офф мы все время вели в противостояних с нашими соперниками. Теперь впереди финал. Знаем, что люди будут считать «Манчестер Юнайтед» фаворитом этого матча.

Мы сыграем с командой, которая, полагаю, была главным фаворитом Лиги Европы с тех пор, как перебралась сюда из Лиги чемпионов. Но финал есть финал. Нужно провести лишь один хороший матч – 90 или 120 минут плюс пенальти. Посмотрим, что получится.

«Вильярреал» заслуживает играть в этом финале. Теперь постараемся выиграть самый престижный трофей для клуба. Это не только шанс завоевать титул и войти в историю. Это еще и шанс попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне».

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Источник — УЕФА

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