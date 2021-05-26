Дарио СРНА: «Шахтер сделает все, чтобы вернуть золотые медали»

Директор «Шахтера» – о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера

  • 26.05.2021 11:16
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  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «Шахтер сделает все, чтобы вернуть золотые медали»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу подписания контракта с Роберто Де Дзерби.

– Я думаю, что изменения будут, и мы над этим работаем. Я могу заверить болельщиков «Шахтера», что мы сделаем все, чтобы стать сильнее, вернуть золотые медали чемпионата Украины, порадовать хорошей игрой в Лиге чемпионов. Дай Бог, чтобы мы туда попали.

– Дарио, вы знаете несколько языков. Де Дзерби знает итальянский и, кажется, учит испанский. Теперь команде нужно садиться за учебники и учить итальянский язык?
– Футбольный язык только один – его все понимают, и все наши футболисты будут понимать, о чем говорит Роберто. С нетерпением ожидаем 14-го июня мы собираемся и начнем подготовку на следующий сезон.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 26.05.2021 12:07
    +2
    Зробить все:купить всіх суддів, Павелко вже купили, Маріндуполі поможуть і т. д.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 26.05.2021 12:07
    +2
    Зробить все:купить всіх суддів, Павелко вже купили, Маріндуполі поможуть і т. д.
    Ссылка
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