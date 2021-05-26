Дарио СРНА: «Шахтер сделает все, чтобы вернуть золотые медали»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу подписания контракта с Роберто Де Дзерби.
– Я думаю, что изменения будут, и мы над этим работаем. Я могу заверить болельщиков «Шахтера», что мы сделаем все, чтобы стать сильнее, вернуть золотые медали чемпионата Украины, порадовать хорошей игрой в Лиге чемпионов. Дай Бог, чтобы мы туда попали.
– Дарио, вы знаете несколько языков. Де Дзерби знает итальянский и, кажется, учит испанский. Теперь команде нужно садиться за учебники и учить итальянский язык?
– Футбольный язык только один – его все понимают, и все наши футболисты будут понимать, о чем говорит Роберто. С нетерпением ожидаем 14-го июня мы собираемся и начнем подготовку на следующий сезон.
Источник — Футбол 1/2/3
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