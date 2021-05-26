АЕК передумал назначать Реброва

Украинский тренер Сергей Ребров не будет работать в Греции.

Как сообщает SDNA, АЕК отказался от идеи назначить Реброва на пост тренера. Ожидается, что в ближайшее время клуб возглавит сербский специалист Владан Милоевич.

Отмечается, что Реброву дали время до вторника, 25 мая, но украинец не принял решения. В итоге АЕК переключился на другого тренера.

Ранее сообщалось, что Ребров ведет переговоры с «Фенербахче».