АЕК передумал назначать Реброва

Греческий клуб возглавит другой специалист

  • 26.05.2021 09:57
  • 2162 просмотра
  • 3 комментария
АЕК передумал назначать Реброва
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский тренер Сергей Ребров не будет работать в Греции. 

Как сообщает SDNA, АЕК отказался от идеи назначить Реброва на пост тренера. Ожидается, что в ближайшее время клуб возглавит сербский специалист Владан Милоевич.

Отмечается, что Реброву дали время до вторника, 25 мая, но украинец не принял решения. В итоге АЕК переключился на другого тренера.

Ранее сообщалось, что Ребров ведет переговоры с «Фенербахче».

 

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Источник — SDNA

(5 голосов)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.05.2021 11:09
    0
    Яке АПЛ,в 5 дівізіон хіба що?Кайрат,Шериф і то не факт.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 26.05.2021 10:24
    0
    Відзначається, що Реброву дали час до вівторка, 25 травня, але українець не прийняв рішення. В результаті АЕК переключився на іншого тренера.
    Все правильно сделал. АЕК - это топтание на месте. Надо идти в АПЛ/Чемпионшип.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.05.2021 10:00
    +2
    Стой, куда идёшь???
    Уже никто, никуда не идёт!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.05.2021 10:00
    +2
    Стой, куда идёшь???
    Уже никто, никуда не идёт!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.05.2021 11:09
    0
    Яке АПЛ,в 5 дівізіон хіба що?Кайрат,Шериф і то не факт.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 26.05.2021 10:24
    0
    Відзначається, що Реброву дали час до вівторка, 25 травня, але українець не прийняв рішення. В результаті АЕК переключився на іншого тренера.
    Все правильно сделал. АЕК - это топтание на месте. Надо идти в АПЛ/Чемпионшип.
    Ссылка
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