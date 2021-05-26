АЕК передумал назначать Реброва

Украинский тренер Сергей Ребров не будет работать в Греции.
Как сообщает SDNA, АЕК отказался от идеи назначить Реброва на пост тренера. Ожидается, что в ближайшее время клуб возглавит сербский специалист Владан Милоевич.
Отмечается, что Реброву дали время до вторника, 25 мая, но украинец не принял решения. В итоге АЕК переключился на другого тренера.
Ранее сообщалось, что Ребров ведет переговоры с «Фенербахче».
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Источник — SDNA
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Все правильно сделал. АЕК - это топтание на месте. Надо идти в АПЛ/Чемпионшип.
Уже никто, никуда не идёт!!!
Уже никто, никуда не идёт!!!
Все правильно сделал. АЕК - это топтание на месте. Надо идти в АПЛ/Чемпионшип.
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