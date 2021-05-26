Виктор ВАЦКО: «Надеюсь, Де Дзерби приехал не просто заработать деньжат»

Эксперт высказался о новом тренере «Шахтера»

  • 26.05.2021 09:21
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Виктор ВАЦКО: «Надеюсь, Де Дзерби приехал не просто заработать деньжат»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера».

«Роберто Де Дзерби - очень сильное приобретение «Шахтера». Вероятно, самый перспективный тренер Италии. С именем, которое футбольным людям не нужно искать в Википедии. С постоянными современными небанальными взглядами на футбол. С философией атакующей игры, которая строится на контроле мяча, доминировании на поле - на 100% идентифицируется с многолетней философией его нового клуба. С опытом карьеры в топовом клубе нетопового европейского чемпионата (несколько лет играл за румынский «Клуж»).

Этот трансфер, безусловно, даст дополнительного сияния конкурентной борьбе «Шахтера» с «Динамо» в украинском чемпионате. Рискну спрогнозировать - без каких-либо инсайдов, - что под Де Дзерби «Шахтер» пополнит свой состав несколькими новыми игроками, но одновременно продолжит делать акцент на развитие молодых талантов, которые уже сейчас есть в команде. Поскольку однозначно понятно, что амбиции и клуба, и тренера не будут ограничиваться только успехом на внутриукраинской арене.

Надеюсь, Де Дзерби приехал в нашу нефутбольную, по меркам европейских топов, страну не просто заработать деньжат, но и наполнить свой еще пустой тренерский музей трофеями и громко заявить о себе на уровне Лиги чемпионов.
Вот так для меня это выглядит сейчас. А все покажет Ее Величество Игра!», - написал Вацко в Facebook.

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Источник — Facebook

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