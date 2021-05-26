Александрия планирует подписать игрока, который играл за Минай

Защитник клуба «Минай» Тарас Сакив может продолжить карьеру в клубе УПЛ.
«Александрия» проявляет интерес к подписанию 23-летнего футболиста. По итогам минувшего сезона «Минай» вылетел из УПЛ.
Тарас Сакив пришел в «Минай» в сентябре и провел 19 матчей в сезоне УПЛ, без забитых голов.
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