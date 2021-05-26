Нива Винница – Карпаты Галич – 1:1. Видео голов и обзор матча

В уик-энд прошел поединок 23-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Нива» Винница – «Карпаты» Галич – 1:1
Голы: Зеленевич, 90+5 – Лебедь, 80 (пен).
Нереализованный пенальти: Загорулько (90, «Нива»).
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Зеленевич (Нива В).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Лебедь (Карпаты Галич).
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Источник — Sport.ua
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