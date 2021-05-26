Нива Тернополь – Полесье – 2:0. Видео голов и обзор матча

В уик-энд прошел поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Нива» Тернополь – «Полесье» Житомир – 2:0
Голы: Кисленко, 23, Семенина, 68 (пен).
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Семенина (Нива Т).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
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Источник — Sport.ua
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