Стало известно, какой телеканал покажет матчи молодежного Евро-2021 U-21

С 31 мая по 6 июня состоится финальная часть молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 U-21, которая пройдет в Венгрии и Словении.
Общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ и диджитал-платформа Суспільне Спорт в прямом эфире покажут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Комментировать матчи плей-офф будет спортивный журналист Роберто Моралес.
Евро-2021 U-21
1/4 финала, 31 мая
- 18:50. Испания – Хорватия
- 18:50. Нидерланды – Франция
- 21:50. Португалия – Италия
- 21:50. Дания – Германия
1/2 финала, 3 июня
- 18:50. Испания / Хорватия – Португалия / Италия
- 21:50. Нидерланды / Франция – Дания / Германия
Финал, 6 июня
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Источник — Суспильне спорт
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