Стало известно, какой телеканал покажет матчи молодежного Евро-2021 U-21

С 31 мая по 6 июня состоится финальная часть молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 U-21, которая пройдет в Венгрии и Словении.

Общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ и диджитал-платформа Суспільне Спорт в прямом эфире покажут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Комментировать матчи плей-офф будет спортивный журналист Роберто Моралес.

Евро-2021 U-21

1/4 финала, 31 мая

18:50. Испания – Хорватия

18:50. Нидерланды – Франция

21:50. Португалия – Италия

21:50. Дания – Германия

1/2 финала, 3 июня

18:50. Испания / Хорватия – Португалия / Италия

21:50. Нидерланды / Франция – Дания / Германия

Финал, 6 июня