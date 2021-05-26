Стало известно, какой телеканал покажет матчи молодежного Евро-2021 U-21

Игры плей-офф покажут телеканал UA:ПЕРШИЙ и платформа Суспільне Спорт

  • 26.05.2021 01:48
  • 32 просмотра
  • 0 комментариев
Стало известно, какой телеканал покажет матчи молодежного Евро-2021 U-21
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 31 мая по 6 июня состоится финальная часть молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 U-21, которая пройдет в Венгрии и Словении.

Общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ и диджитал-платформа Суспільне Спорт в прямом эфире покажут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Комментировать матчи плей-офф будет спортивный журналист Роберто Моралес.

Евро-2021 U-21

1/4 финала, 31 мая

  • 18:50. Испания – Хорватия
  • 18:50. Нидерланды – Франция
  • 21:50. Португалия – Италия
  • 21:50. Дания – Германия

1/2 финала, 3 июня

  • 18:50. Испания / Хорватия – Португалия / Италия
  • 21:50. Нидерланды / Франция – Дания / Германия

Финал, 6 июня

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Суспильне спорт

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности