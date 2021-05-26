Может, мы прощаемся не навсегда. Главный тренер Шахтера U-21 покидает клуб

Главный тренер «Шахтера» U-21 Фернандо Валенте покидает донецкий клуб, так как по завершении сезона 2020/21 в Украине принято решение об упразднении чемпионата U-21.

Португальский наставник возглавлял молодежный состав «оранжево-черных» на протяжении двух лет (с 2019 года). ФК «Шахтер» поблагодарил Фернандо Валенте за профессиональную работу, ответственность, идеи, самоотдачу и вклад в воспитание молодых игроков.

– Со следующего сезона команда «Шахтер» U-21 прекращает свое существование. Что можете сказать о двух проведенных в клубе годах?

– Это потрясающее испытание и огромный опыт. Я очень благодарен «Шахтеру» за предоставленную возможность. Очень рад проделанной нами работе во всех аспектах за эти 2 сезона, начиная с достижений по развитию футболистов и заканчивая результатами. Кроме успехов за эти 2 года, мы также не должны забывать связанную с карантином паузу, поскольку в молодежном чемпионате мы сначала шли на 1-м месте с отрывом в 4 очка, а после перерыва отстоять позиции не удалось. Но самое важное – прогресс игроков, созданные для них условия, образ мышления, который мы постарались привить ребятам, то, как мы играем, поскольку, как вам известно, я приехал сюда для изменения стиля игры в Академии. Считаю, нам удалось. И я очень горжусь этим, потому что было совсем непросто перенимать стиль игры первой команды c большим количеством бразильских исполнителей. Конечно, в плане развития футболистов еще многое можно сделать. Нужно идти вперед и по-прежнему стараться делать все возможное.



– Кого можете выделить из игроков, с которыми довелось поработать?

– В прошлом сезоне мы подготовили двоих ребят: Бондаренко остался в первой команде, а также Мудрик. В этом сезоне испытываю чувство гордости за Судакова, Вьюнника, Очеретько, того же Мампасси, перешедшего в «Мариуполь», плюс Драмбаева. То есть, мы вывели 5 игроков на уровень украинской Премьер-лиги. А Судаков и Бондаренко уже выступают и за национальную сборную. Мне кажется, они лучше восприняли нашу установку. То есть фактически мы готовим исполнителей не только для первой команды. Помню, как однажды я сказал Судакову: мы действительно готовим всех вас к победе в Премьер-лиге, но английской (смеется.) Наш первый состав – это одна ступень из нескольких. Судаков – великолепный футболист, как и другие ребята. Делиться с ними идеями – честь для меня. Но главное в моей работе – менять их образ мышления, прививать конкурентоспособный менталитет. И нам это постепенно удается: больше ребят выходят на топ-уровень.



– Насколько сложно было уехать и работать в Украине?

– Я влюбился в Украину. С самого первого дня мне понравились люди, которые меня окружают. Чувствую себя как дома. Сейчас меня переполняют эмоции, поскольку мне нравится работать с этими людьми. Эти 2 года стали большим сюрпризом для меня, все моменты, которые пережил вместе с украинцами. Тренерский состав, персонал, руководство Академии… Все они – замечательные люди. Считаю, мне посчастливилось находиться в такой атмосфере и ощущать такое хорошее отношение. Я очень благодарен украинцам за это, они останутся в моем сердце.



– А что чувствуете сейчас, когда предстоит покинуть клуб и Украину?

– Конечно, это немного неожиданно, но я понимаю ситуацию. И в шутку сказал господину Палкину, что моя «шахтерская» история еще не закончена. Поскольку в футболе бывает все. Как тренеры, мы иногда не можем контролировать все, – это зависит от определенных решений. Самое главное: я чувствую, что и людям, и клубу моя работа понравилась. Но сейчас нужно уехать, провести какое-то время с семьей, подождать… Посмотрим, быть может, мы прощаемся не навсегда.

– Что вы хотели бы пожелать болельщикам «Шахтера»?

– С момента моего приезда и с моей самой первой группы я всегда говорил о «шахтерском духе». Это то, что я чувствую в клубе, это один из продвигаемых мной и игроками слоганов. Мы – «Шахтер». «Шахтерский дух» – это нечто невероятное. Мы не дома, не в родном городе, вдали от домашнего стадиона и остальной инфраструктуры, но мы не жалуемся и не ищем оправданий. Идем дальше, боремся, побеждаем и становимся чемпионами, всегда поддерживаемые нашими болельщиками. Такого я никогда в жизни не видел. Это я называю «шахтерским духом». Достойный пример того, как клуб может бороться и достигать успеха вдали от дома. И я всегда чувствовал поддержку болельщиков. Такая атмосфера и поддержка – уникальный случай в моей жизни. Я обычно говорю о футболе и жизни. И этот пример – настоящий пример из реальной жизни. Никаких стенаний и поиска оправданий, только концентрация на наших целях и их достижение при поддержке болельщиков и высокопрофессионального персонала.