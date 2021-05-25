Дарио СРНА: «Де Дзерби будет держать под давлением всю команду»

Директор «Шахтера» - о новом главном тренере команды

  • 25.05.2021 23:50
  • 795 просмотров
  • 8 комментариев
Дарио СРНА: «Де Дзерби будет держать под давлением всю команду»
© Instagram. Дарио Срна

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:

«Если смотреть все матчи «Сассуоло» - их игра полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол.

Я уверен – с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в «Сассуоло», играя на равных с любой командой в Италии – это то, что нам нужно.

Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду.

Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей: попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол».

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Источник — ТК Футбол

(5 голосов)

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Комментарии
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      VAD, 26.05.2021 00:27
    +1
    Скоро: дерби сасусоло - агробизнес
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    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 00:10
    0
    Мне кажется сейчас некоторые футболисты Шахтёра уже напряглись, что плюс.
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    Maks--7777__
      Maks--7777__, 26.05.2021 00:02
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:00
    Давай, давай, Дзерби. У нашей команды огромные амбиции. Кубок УЕФА уже есть, но жаждим повторить подвиг Порту и выиграть также и кубок ЛЧ. Для этого нам должна сопутствовать удача и удачная жеребьёвка вплоть до финала (как было у Порту). Но мы верим что 70% будет зависить от вас и только 30% от удачи. Вперед!!!
    Лучший тост за сегодня. Гуляем до утра
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:00
    -4
    Давай, давай, Дзерби. У нашей команды огромные амбиции. Кубок УЕФА уже есть, но жаждим повторить подвиг Порту и выиграть также и кубок ЛЧ. Для этого нам должна сопутствовать удача и удачная жеребьёвка вплоть до финала (как было у Порту). Но мы верим что 70% будет зависить от вас и только 30% от удачи. Вперед!!!
    Ссылка
    Maks--7777__
      Maks--7777__, 25.05.2021 23:55
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Alexander Киев, 25.05.2021 23:52
    Ух чувствую будут ещё сопли "Тайсона" от бразильцев) но это и хорошо, Шахтер зп платит немаленькую, пусть выкладываются на все 101% или гоу в Бразилию но даже с этим составом, трансферы нужны, ждём
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:54
    -1
    но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду.
    —————————————
    Вот это вообще круто, именно этого Шахтёра сейчас и не хватает.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:53
    0
    Alexander Киев, 25.05.2021 23:52
    Ух чувствую будут ещё сопли "Тайсона" от бразильцев) но это и хорошо, Шахтер зп платит немаленькую, пусть выкладываются на все 101% или гоу в Бразилию но даже с этим составом, трансферы нужны, ждём
    Полностью согласен.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 23:52
    -1
    Ух чувствую будут ещё сопли "Тайсона" от бразильцев) но это и хорошо, Шахтер зп платит немаленькую, пусть выкладываются на все 101% или гоу в Бразилию но даже с этим составом, трансферы нужны, ждём
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.05.2021 00:27
    +1
    Скоро: дерби сасусоло - агробизнес
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 00:10
    0
    Мне кажется сейчас некоторые футболисты Шахтёра уже напряглись, что плюс.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:53
    0
    Alexander Киев, 25.05.2021 23:52
    Ух чувствую будут ещё сопли "Тайсона" от бразильцев) но это и хорошо, Шахтер зп платит немаленькую, пусть выкладываются на все 101% или гоу в Бразилию но даже с этим составом, трансферы нужны, ждём
    Полностью согласен.
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