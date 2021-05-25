Дарио СРНА: «Де Дзерби будет держать под давлением всю команду»

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:

«Если смотреть все матчи «Сассуоло» - их игра полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол.

Я уверен – с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в «Сассуоло», играя на равных с любой командой в Италии – это то, что нам нужно.

Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду.

Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей: попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол».