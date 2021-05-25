Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Давно увлекаюсь стилем игры Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением по поводу своего нового клуба:

«Я много знал о «Шахтере», потому что давно увлекаюсь стилем игры команды. Также отсюда вышло много известных футболистов. Всегда считал «Шахтер» клубом высокого уровня. Поэтому я счастлив приехать сюда.

Считаю, у нас общее с клубом видение футбола. Я приехал из-за энтузиазма, и по важности ставлю свою работу с «Шахтером» выше всего остального. Именно это и делает разницу - то, как я отношусь к работе.

Клуб предоставил мне возможность привезти всех тех специалистов, которые были у меня в «Сассуоло». Это очень многочисленный штаб, и каждый из них знает, какие задачи должен выполнять. Мы будем стараться также здесь чему-то научиться.

Хотя мы приехали из сильного, престижного чемпионата, но и «Шахтер» играет в серьезном чемпионате и имеет сильных игроков. Чувствуем энтузиазм от того, что будет возможность тренировать таких футболистов, помогать расти».