Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Давно увлекаюсь стилем игры Шахтера»

Итальянский тренер – о своем новом клубе

  • 25.05.2021 23:35
  • 1312 просмотров
  • 14 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Давно увлекаюсь стилем игры Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением по поводу своего нового клуба:

«Я много знал о «Шахтере», потому что давно увлекаюсь стилем игры команды. Также отсюда вышло много известных футболистов. Всегда считал «Шахтер» клубом высокого уровня. Поэтому я счастлив приехать сюда.

Считаю, у нас общее с клубом видение футбола. Я приехал из-за энтузиазма, и по важности ставлю свою работу с «Шахтером» выше всего остального. Именно это и делает разницу - то, как я отношусь к работе.

Клуб предоставил мне возможность привезти всех тех специалистов, которые были у меня в «Сассуоло». Это очень многочисленный штаб, и каждый из них знает, какие задачи должен выполнять. Мы будем стараться также здесь чему-то научиться.

Хотя мы приехали из сильного, престижного чемпионата, но и «Шахтер» играет в серьезном чемпионате и имеет сильных игроков. Чувствуем энтузиазм от того, что будет возможность тренировать таких футболистов, помогать расти».

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Источник — ТК Футбол

(14 голосов)

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Комментарии
    joe777.
      joe777., 26.05.2021 00:44
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:09
    Повір мені на слово. Я живу в Англії вже багато років. Турки, португальці, румуни, італійці, болгари та англіки коли я їм сказав що вболіваю за Шахтар, то перша їх реакція була, в когось : "а, Луческу", в когось "а, Вілліан... Фернандіньо... Коста... Брандао... Срна... І одне їх обєднувало: всі знали, що Шахтар - це команда що вирощує молодых бразильців і продає потім за хороші гроші. Окрім того, ти зайди на сторінку Шахтаря у фейсбук, то там під кожною новиною коменти англійською мовою типу: "ваш фанат з Туреччини, ваш фанат з Коста Ріки, ваш фанат з Португалії, ваш фанат з Бразилії і так далі...
    Ты перечислили игроков, которых уже много лет нет в ржавой помойке. Что отвечают иностранцы сейчас тебе? "А... Трупин? А...Додо?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 26.05.2021 00:42
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:09
    Повір мені на слово. Я живу в Англії вже багато років. Турки, португальці, румуни, італійці, болгари та англіки коли я їм сказав що вболіваю за Шахтар, то перша їх реакція була, в когось : "а, Луческу", в когось "а, Вілліан... Фернандіньо... Коста... Брандао... Срна... І одне їх обєднувало: всі знали, що Шахтар - це команда що вирощує молодых бразильців і продає потім за хороші гроші. Окрім того, ти зайди на сторінку Шахтаря у фейсбук, то там під кожною новиною коменти англійською мовою типу: "ваш фанат з Туреччини, ваш фанат з Коста Ріки, ваш фанат з Португалії, ваш фанат з Бразилії і так далі...
    Когда же у тебя столько времени общаться с таким количеством иностранцев, если ты день и ночь на этом сайте? Придурошный беженец из лугандонии. Наверное кантуженый
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.05.2021 00:14
    -1
    Дивно, що про головне дербі з Арендуполем нічого не сказав. 😂
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:09
    -1
    UAZAK, 26.05.2021 00:00
    ти здурів по якій Європі
    Повір мені на слово. Я живу в Англії вже багато років. Турки, португальці, румуни, італійці, болгари та англіки коли я їм сказав що вболіваю за Шахтар, то перша їх реакція була, в когось : "а, Луческу", в когось "а, Вілліан... Фернандіньо... Коста... Брандао... Срна... І одне їх обєднувало: всі знали, що Шахтар - це команда що вирощує молодых бразильців і продає потім за хороші гроші. Окрім того, ти зайди на сторінку Шахтаря у фейсбук, то там під кожною новиною коменти англійською мовою типу: "ваш фанат з Туреччини, ваш фанат з Коста Ріки, ваш фанат з Португалії, ваш фанат з Бразилії і так далі...
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 26.05.2021 00:04
    +1
    Давай, верим в тебя! Принеси пользу Украинскому футболу. Не обращайте внимание на клоунов которые доходят ток до плей оф (максимум) не видят даже группового этапа (а если видят то вылетают от Браг Вольфсбургов и прочей параши). Клоуны
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 26.05.2021 00:00
    -2
    ZAKARPATFAN, 25.05.2021 23:40
    І не ти один захоплюєшся. У Шахтаря по цілій Європі є дуже багато шанувальників. Твоє завдання - збільшити кількість цих шанувальників в рази.
    ти здурів по якій Європі
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    UAZAK
    online
      UAZAK, 25.05.2021 23:58
    -1
    брехло ти захопився доларами........ ну ну час покаже твоє захоплення.
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    Maks--7777__
      Maks--7777__, 25.05.2021 23:47
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 25.05.2021 23:43
    у меня ром кола. Ты сейчас что пьёшь?
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    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:43
    +3
    ZAKARPATFAN, 25.05.2021 23:40
    І не ти один захоплюєшся. У Шахтаря по цілій Європі є дуже багато шанувальників. Твоє завдання - збільшити кількість цих шанувальників в рази.
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.05.2021 23:42
    -4
    Ну а так удачи, конечно.
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.05.2021 23:41
    -1
    Де Дзерби с детства за Шахтер, причём на голом энтузиазме
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.05.2021 23:40
    -2
    І не ти один захоплюєшся. У Шахтаря по цілій Європі є дуже багато шанувальників. Твоє завдання - збільшити кількість цих шанувальників в рази.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.05.2021 23:37
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    а це хто?
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    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:36
    0
    Роберто, ещё раз удачи!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:43
    +3
    ZAKARPATFAN, 25.05.2021 23:40
    І не ти один захоплюєшся. У Шахтаря по цілій Європі є дуже багато шанувальників. Твоє завдання - збільшити кількість цих шанувальників в рази.
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 26.05.2021 00:04
    +1
    Давай, верим в тебя! Принеси пользу Украинскому футболу. Не обращайте внимание на клоунов которые доходят ток до плей оф (максимум) не видят даже группового этапа (а если видят то вылетают от Браг Вольфсбургов и прочей параши). Клоуны
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 26.05.2021 00:44
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:09
    Повір мені на слово. Я живу в Англії вже багато років. Турки, португальці, румуни, італійці, болгари та англіки коли я їм сказав що вболіваю за Шахтар, то перша їх реакція була, в когось : "а, Луческу", в когось "а, Вілліан... Фернандіньо... Коста... Брандао... Срна... І одне їх обєднувало: всі знали, що Шахтар - це команда що вирощує молодых бразильців і продає потім за хороші гроші. Окрім того, ти зайди на сторінку Шахтаря у фейсбук, то там під кожною новиною коменти англійською мовою типу: "ваш фанат з Туреччини, ваш фанат з Коста Ріки, ваш фанат з Португалії, ваш фанат з Бразилії і так далі...
    Ты перечислили игроков, которых уже много лет нет в ржавой помойке. Что отвечают иностранцы сейчас тебе? "А... Трупин? А...Додо?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 26.05.2021 00:42
    0
    ZAKARPATFAN, 26.05.2021 00:09
    Повір мені на слово. Я живу в Англії вже багато років. Турки, португальці, румуни, італійці, болгари та англіки коли я їм сказав що вболіваю за Шахтар, то перша їх реакція була, в когось : "а, Луческу", в когось "а, Вілліан... Фернандіньо... Коста... Брандао... Срна... І одне їх обєднувало: всі знали, що Шахтар - це команда що вирощує молодых бразильців і продає потім за хороші гроші. Окрім того, ти зайди на сторінку Шахтаря у фейсбук, то там під кожною новиною коменти англійською мовою типу: "ваш фанат з Туреччини, ваш фанат з Коста Ріки, ваш фанат з Португалії, ваш фанат з Бразилії і так далі...
    Когда же у тебя столько времени общаться с таким количеством иностранцев, если ты день и ночь на этом сайте? Придурошный беженец из лугандонии. Наверное кантуженый
    Ссылка
    Maks--7777__
      Maks--7777__, 25.05.2021 23:47
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 25.05.2021 23:43
    у меня ром кола. Ты сейчас что пьёшь?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:36
    0
    Роберто, ещё раз удачи!
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